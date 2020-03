A un año del pedido desesperado por un hogar, "La Tejedora" sigue viviendo en el hospital Rawson

Marcela Norma Bazán, de 55 años y apodada "La Tejedora", continúa viviendo y durmiendo en las afueras del hospital Rawson. Precisamente, se instaló hace dos años en unas cuatro sillas, ubicadas en la parte exterior del sector de Maternidad. Allí resguarda las bolsas con ropa y otros elementos que se llevó de su vivienda, ubicada -según ella- en la Villa Unión, en Rawson.

Tiempo de San Juan charló con la mujer hace casi un año y, en esa entrevista, contó cómo era su vida previo a tener que instalarse en el nosocomio. Según sus propias palabras, uno de sus nueve hermanos le arrebató esa casa de Rawson, en la que vivía con su madre previo a su fallecimiento. "Es ladrón y me amenazó de matarme varias veces sino me iba. Me entró a robar cuando vivía ahí. Y esa casa es de mi mamá que ya se murió y me quedé yo porque viví con ella toda la vida", afirmaba la señora.

Marcela es una paciente con problemas psiquiátricos: presenta síndrome convulsivo, retraso mental, con síntomas psicóticos. Para tratar todo eso necesita de un riguroso control médico y una particular medicación. Nada de eso posee. Se pasa el día con sus lanas tejiendo distintos tipos de prendas.

Fuentes hospitalarias afirmaron que desde el nosocomio tomaron todas las medidas necesarias: le informaron de la situación de "La Tejedora" al Segundo Juzgado de Familia, a cargo del juez Almirón; y también se comunicaron con un hogar para personas en situación de calle, desde el cual respondieron no tener lugar para una persona más.

La situación de Marcela Bazán continúa siendo "abandónica", tal como lo había confirmado hace un año la licenciada Ávila, a cargo del sector Servicio Social del hospital Rawson. No solamente porque no se higieniza hace un año sino que posee problemas psiquiátricos -y hasta ginecológicos, según las fuentes- y nunca fueron tratados.