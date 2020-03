En medio del Coronavirus, un sanjuanino escupió en la cara a la cajera de un supermercado

En medio de la pandemia del Coronavirus, la cajera de un supermercado sanjuanino fue víctima de un desagradable episodio.

Según informó Mirna Moral, secretaria General del SEC, en diálogo con radio La Red, un cliente escupió en la cara a la trabajadora porque, según él, se demoraba en atenderlo.

El episodio se registró el pasado fin de semana, en medio de la “avalancha” de sanjuaninos en los supermercados por miedo al desabastecimiento producto de la pandemia que azota a gran parte de la población mundial.

“Tenemos entendido que nadie actuó, parece que la seguridad no estaba cerca. Nos tenemos que asegurar que esto no vuelva a pasar” agregó Moral.

"Hemos realizado controles y nos dimos cuenta que los cajeros no tenían guantes, no les habían proporcionado alcohol, no estaba el servicio de vigilancia que habíamos pedido cerca de las cajas. Hay mucha gente y muchas personas desconsideradas están maltratando a los cajeros, lo cual no corresponde porque son empleados que están cumpliendo con su función que es tratar de que no haya desabastecimiento en cada casa", finalizó.