Sanjuanina solidaria: ofrece hacer los mandados a los abuelos para que no salgan de sus casas

Solidaridad en tiempo de cuarentena. Movilizada por la alerta sanitaria por el coronavirus, una sanjuanina se ofreció a hacer los mandado a los abuelos para evitar que salgan de sus viviendas. Karina Riveros, quien junto a otras mujeres manejan un comedor comunitario, se puso a disposición de los más vulnerables frente al temor y preocupación por el virus.

"Me estaba yendo a hacer las compras y una vecina que tiene 80 años y vive con una hija con discapacidad me pidió que le comprara unas cosas. Claro que accedí y en el camino se me ocurrió ayudar a los abuelos, que son los más propensos en estos tiempo", contó la joven, quien para Reyes también ofreció limpiar casas a cambio de juguetes.

De la movida también participan otras mujeres del grupo solidario "Manitos Felices". Todas llevan adelante un merendero y ya han encabezado diferentes acciones solidarias para personas en situación de calle y de escasos recursos. Hace días llevaron agua potable a los habitantes de Huaco. "Lo hacemos con mucho amor. Siempre que se puede ayudar se hace", contó Karina, quien es empleada doméstica.