La mamá de Julieta Viñales convocó a una marcha y apuntó contra el médico

Cyntia Aboal, la mamá de Julieta Viñales, convocó a una marcha en pedido de justicia por su hija, quien fue operada de las amígdalas y falleciera luego de que su salud empeorara a raíz de esto. Además, la mujer que perdió a su hija habló sobre el médico que la operó, sobre la causa judicial y también recordó a Julieta, entre otras cosas.

“La marcha la organizamos para el lunes a las 18 horas en la Plaza Aberastain para exigir justicia, porque este fue un caso de mala praxis. Mi hija era sana, tenía toda una vida por delante, tenía proyectos y suelos y quien cometió el error debe pagar, no puede quedar impune”, declaró Cyntia a Estación Claridad.

Además, agregó: “Confiamos en la Justicia, hay muchas pruebas presentadas. También confío en Dios, él se va a encargar de esto. Le pedimos a la gente que nos acompañe y que los médicos antes de intervenir piensen que somos seres humanos, no un número”.

“Me parece perfecto que la Justica cite a todos los médicos, porque deberían haber controlado de donde venía la hemorragia. La primera hemorragia la padecí yo, yo vi la cantidad de sangre que mi hija perdió, podría haber muerto en el baño de mi casa. Fue una hemorragia muy grande y se dejó pasar por alto. Quien la atendió tuvo muchísimas alarmas y las destinó. Sé que cualquier persona se puede equivocar, pero había muchísimas señales que decían que Julieta no estaba bien, y las desestimó”, contó.

Sobre el médico que está en la mira por mala praxis, advirtió: “El día que Julieta entra en paro, Babsia desapareció. Llamé a su consultorio, a la Clínica Cáceres, a su celular y nunca atendió. Cuando más lo necesitaba desapareció y nunca más nos llamó. La Justicia terrenal y divina se encargará de que lleve esta cruz toda su vida”.

“Si lo veo a Babsia, solo le pediría una explicación de lo que pasó, si él me hubiese dicho que durante la cirugía hubo una complicación, mi hija estaría viva. Él sabía que algo había pasado, por la medicación que le agregó. Creo que él se confió, sabía que era una paciente sana. Para tapar lo que había pasado el día de la cirugía, no dijo nada. Esto se podría haber evitado de muchísimas formas”, agregó.

Sobre la operación y las complicaciones posteriores de Julieta, indicó: “El día de la cirugía, anteriormente a operarla, presentamos los estudios prequirúrgicos y le pedí a él que me diera por adelantado la medicación. Me dio un listado de remedios, y el día de la cirugía, vuelve con un medicamento para comprar en la farmacia. Eso me llamó la atención. Investigué y era una medicación para las hemorragias. El jueves que la llevamos a control, la revisa, le dijo que estaba todo perfecto, le agrega otra medicación más y el viernes sucede lo que pasó en mi casa, mi hija se ahogaba con su propia sangre. No da tiempo a nada cuando hay una hemorragia tan grande. Vamos a poner peritos de parte, hay muchísimas pruebas”.

Además, recordó a Julieta y le hizo un pedido especial al juez: “Mi hija tenía toda una vida por disfrutar, quería ser médica, estaba haciendo el ingreso de medicina en Buenos Aires. Le suplico al juez que se ponga la mano en el corazón y nos acompañe como papá. Esto no puede volver a ocurrir, no puede ser que me hayan arrebatado a mi hija de esta manera. Le pido a la gente que nos acompañe, no solo por mi hija, sino por todos los casos de mala praxis que hay en la provincia. Quien quiera acompañarnos, les pido que vengan. Que el caso de mi hija sea el comienzo para terminar con tanta impunidad.”

Por último, en la entrevista con Estación Claridad, sentenció: “Quiero agradecerle a toda la gente que rezó por Julieta, que participó en las cadenas de oraciones. Yo nunca bajé los brazos, siempre esperé un milagro y por algo Dios se la llevó”.