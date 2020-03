Los famosos sanjuaninos y un dictamen unánime para el espectáculo final de la FNS

Luego del imponente show del espectáculo final de la Fiesta Nacional del Sol, en el que 'Evolución' fue la temática de la puesta en escena que deslumbró al público presente en el Predio Ferial Costanera, Tiempo de San Juan le consultó a los famosos sanjuaninos -personalidades destacadas de diferentes ámbitos- qué les pareció el musical que hizo un recorrido a través del tiempo para mostrar el crecimiento de esta tierra.

De diferentes palos, los personajes de la escena local dieron un dictamen unánime sobre lo que vieron; algunos en persona y otros a mediante la televisación de la propuesta artística.

"Creo que esta fiesta es de lo mejor que hemos visto en los últimos tiempos. El despliegue escénico fue formidable, las proyecciones de un gran nivel técnico y profesional. El descubrimiento de la pequeña actriz , una Judy Garland local, demuestra la dedicación del equipo de dirección actoral y la pasión que pusieron. Una pena que el guión se detuviera en el año 44 y no mostrara la reconstrucción de la ciudad hasta la actualidad, pero el resultado general es verdaderamente colosal. Comentario aparte: el detalle de las enfermeras bailando fue una fineza digna de una producción europea", sostuvo el arquitecto Carlos Gómez Centurión.

Para la productora Maria de los Ángeles Pérez que participó de la puesta, el reconocimiento de los artífices fue digno a destacar: " Este es el segundo año que estoy formando parte en el equipo de Producción de Elenco de Espectáculo Final y mi rol lo denomino como servicio, ya que junto a mis compañeros estamos acompañando a los artistas en los ensayos, y los mismos se puede ver el avance y la forma que va tomando el espectáculo. Me siento muy contenta de estar en la Fiesta del Sol, y aprender en distintas áreas más que nada en la artística. Considero que la fiesta es una gran escuela para quienes les apasiona el arte, técnico, administrativo etc. Y que muchas personas tienen la posibilidad de trabajar en la misma. Y que es increíble como se produce y se lleva a cabo un mega espectáculo conformado por más de cientos de personas".

Otra de las personalidades que opinó sobre lo vivido fue el estilista y conductor de TV Rafael Andrada, quien manifestó: "Me pareció increíble. El libro estaba bien escrito, en un lenguaje en el que la gente puede interpretarlo muy bien. Fueron acertados los cataclismos y como lo manejaron. Estuvo muy lindo contado. Que la protagonista haya sido una nena estuvo bien, fue un plus porque le dio ternura a todo. Hubo mucha tecnología, fue todo muy moderno. Después del de la Difunta, este fue el que más me encantó. Se llegó a entender porque hubo mucha imagen visual. Claramente se marca una evolución en todo sentido. El mensaje, además me gustó. Eso de volver a resurgir y crecer, después de un episodio fuerte, fue genial".

Por su parte, el dirigente empresarial Marcelo Vargas, de la Cámara de Comercio del Interior, expresó: "No encuentro puntos débiles, todo muy bien, el escenario. Lo vi por televisión, el predio, las luces, el escenario. Es de primer nivel, lo comparamos con Viña del Mar y es un espectáculo de nivel internacional. La actuación de los artistas fue bueno, los vestuaristas fueron buenísimos. El tema se abordó muy bien, al nivel de cualquier espectáculo internacional".

Desde el plano político, el secretario de Seguridad Carlos Munisaga también opinó sobre el espectáculo y sobre la organización en general y dijo: "Fue una fiesta cuya organización se supera año tras año. La seguridad tuvo trabajo de coordinación que fue superlativo con un operativo que incluyó además de Policía al Ministerio de Turismo, Protección Civil, Salud Pública y Municipio de Chimbas que no tuvo fisuras. Hubo un acompañamiento tecnológico de más cincuenta cámaras que tenían aplicaciones de análitica y predictiva que permitió buscar personas y detectar situaciones irregulares. Por la fiesta pasaron en total 450 mil personas, eso generó algunas incomodidades de acceso y estacionamiento en horario pico".

Del mismo modo se refirió el jefe de la Policía, Luis Walter Martínez que observó: "Es un evento que llama la atención, que ha despertado admiración, y que los Sanjuaninos ya la esperamos. La sociedad ha entendido que es una Fiesta y se predispone a disfrutarla, y esa actitud lleva aparejado que las actividades programadas en el marco de ella, se desarrollen en absoluta normalidad, y en atención a la cantidad de público que jornada tras jornada se dio cita en el Predio Ferial".

"Me pareció muy bueno "Evolución". Sirvió para ponerle el sello de "gran fiesta" a nuestro canto anual al Sol, que este año brillo en los escenarios y en el resto de las 20 ha del Costanera. Solo que debemos tener cuidado para futuras puestas, que el guión siga garantizando rigurosidad, pero de más accesible comprensión popular. Ese "brillo" es con acento", aseguró Luis Meglioli.

Entre los artistas que participaron de la consulta estuvo Goku Illanes quien analizó: " Una gran obra integral maravillosa. Una apuesta evolutiva en lo escénico con mensajes qué refleja nuestra humanidad, territorio, identidad. Orgullo de ser parte y qué podamos mostrar al mundo, está creación colectiva desde San Juan".

El fotógrafo Roberto Ruíz, por su parte, indicó: "Me pareció fantástica puesta en escena de algo que necesitamos que el mundo conozca qué es nuestra identidad, teniendo en cuenta lo complicado que es poner una puesta de semejante envergadura, está fue magnifica".

La cantante Florencia Carmona e intérprete de 'Nueva Era', la canción de la FNS 2020, expresó: "Fue un viaje al pasado de nuestro mundo y universo, con contenido muy educativo para todos. Aprendí muchas cosas que no sabia y el final del mismo con un mensaje de conciencia para la humanidad. El profesionalismo de todos en escena y la técnica me hacen sentir muy orgullosa de ser sanjuanina y de nuestra fiesta".

El contador provincial Rafael Herrera sumó su dictamen y dijo: "Respecto a la fiesta final fue muy buena. Con un guión muy interesante y muy bien lograda. Con respecto a las candidatas de embajadoras muy bien preparadas".

Silvina Fredes, profesora internacional de danzas árabes también opinó y agregó: "El espectáculo final de la FNS estuvo muy bueno! Este año pude verlo por la televisión sé que no es lo mismo, pero igualmente me encantó toda la produccion y puesta en escena, los actores excelente, el tema de la evolución me gustó mucho, solamente me parecio un poco largo la duración de la obra".

Desde el ámbito académico, Giselle Slavutzky, investigadora y creadora escénica, manifestó: "Creo que se apelo a una lógica de infantil-educativo, del estilo Zamba, del canal Paka Paka. Es una apuesta interesante ya que el arte se convierte en un instrumento de socialización de conocimientos y se apuesta fundamentalmente al público infantil-adolescente, el futuro. En algunos momentos el ritmo cayó y hubo escenas que duraban demasiado tiempo. La coreografía no tuvo un lugar destacado y creo que se podría rever esta área para próximas oportunidades. La actuación de Amaia me pareció brillante y algunas escenas como las del clan, dinosaurios y el saludo final, me parecieron super interesantes".