¡Busquemos a Woody! El desconsuelo de un niño sanjuanino que se hizo viral

Como en un capítulo de Los Simpson cuando el señor Burns busca a su oso de la infancia “Bobo”, un niño perdió su muñeco y su desconsuelo movilizó a todos. Se trata de Julián, de 4 años, quien accidentalmente extravió a su muñeco de Woody de Toy Story, por lo que sus familiares piden encarecidamente por las redes sociales que si alguien lo vio y se lo quedó, se lo regrese a su dueño.

Según contó su tía Eliana, Julián está muy triste por haber perdido a su mejor amigo, un muñeco de tela que lo acompaña a todos lados. “Él va al jardín, duerme, lo lleva de vacaciones, ve televisión, lo lleva a todos lados”, indicó su tía.

Esa es la publicación de Facebook que la tiene más de 200 compartidos.

¿Cómo lo perdió? Según informó Eliana, la mamá lo llevaba en un cochecito por las inmediaciones de calle 9 de julio y Alem, pero cuando se dieron cuenta el muñeco ya no estaba. “Le podemos comprar otro muñeco, porque no tenemos problemas económicos, pero ese no es el punto. El muñeco es muy significativo para él, lo tiene hace dos años. Tiene mucho valor para Julián”, sostuvo Eliana, quien realizó una publicación en Facebook pidiendo difusión en la búsqueda de Woody.

“La madre se lo compró porque Julián es fanático de Toy Story, ha visto mil veces todas las películas. Uno ha sido niño y sabe que el muñeco favorito lo es todo en esa época de la vida. Por más que te den uno igual. Hubo gente que nos ofreció regalarle uno, pero no es eso”, finalizó Eliana.

Por cualquier información, piden comunicarse al 264-439-5889.