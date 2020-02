Preparan expropiaciones masivas para el histórico ensanche de la Calle 5

Actualmente en Vialidad Provincial están trabajando en numerosas expropiaciones que tienen que hacer en el marco de la obra del ensanche del segundo tramo de la Calle 5, entre Rawson y Pocito, que se extenderá por alrededor de 4 kilómetros.

Son alrededor de 74 propiedades las hasta ahora identificadas en el trayecto de la obra, que va en el tramo entre calles Frías y Pelegrini, dijo a Tiempo de San Juan el director de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magariños. No obstante, el número final de tierras a expropiar dependerá de la evaluación de las mensuras y estudio de los dominios y de las necesidades de la zona a transformar. Es que la calzada pasará a tener el doble de ancho, de 12 actuales, pasará a alrededor de 24 metros además de sumar un boulevard.

El proceso de expropiación lo ejecuta el Estado cuando quiere usar un terreno privado como bien sujeto a utilidad pública, para construcciones de edificaciones o caminos. Es obligatorio para el ciudadano ceder las tierras y, a cambio, recibe un pago acorde al valor que estipula el Tribunal de Tasaciones oficial.

Esta instancia de las expropiaciones no obstaculiza el proceso de licitación de la obra que el Gobierno planea lanzar en marzo, dijo el funcionario, ya que hay una etapa intermedia que es la gestión de permiso de ocupación, por la que los actuales tenedores permiten que haya intervención sobre sus terrenos, hasta que se termine de resolver la situación dominial. “En muchos casos la situación dominial está indefinida porque los mismos propietarios no han hecho los trámites de sucesión y los actuales tenedores no son los propietarios originales”.

En el trayecto de la obra hay propiedades de todo tipo, como casas de familias y negocios, pero la mayoría son fincas, consignó el funcionario. “Las intervenciones sobre construcciones concretas son relativamente pocas”, precisó. Hasta ahora no ha habido objeciones por parte de los dueños de propiedades con los que la repartición ha tenido contacto, agregó.

Los tiempos administrativos pueden demorar las expropiaciones varios meses, ya que se trata de un proceso complejo en el que intervienen desde el Tribunal de Tasaciones y la Dirección de Catastro hasta la Cámara de Diputados. Se trata del segundo procedimiento de este tipo en la zona, ya que se practicaron expropiaciones masivas para poder hacer el primer tramo del ensanche de Calle 5, desde Circunvalación hasta Frías.

El plazo de ejecución de la obra es de dos años, y esperan oficialmente poder adjudicarla en abril próximo con lo que si los trabajos se hacen en tiempo y forma, la nueva Calle 5 verá la luz en el primer semestre de 2022.