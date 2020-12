¿Qué pasó al final con la sanción a "la Noriega" por la polémica publicidad?

La abogada sanjuanina Filomena Noriega apareció nuevamente envuelta en el escándalo tras protagonizar un siniestro vial como acompañante de un conductor que estaba presuntamente ebrio. A la par de esto la letrada está atravesando un proceso en el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados por dos hechos puntuales: el primero tiene que ver con una empleada que se presentó en reiteradas oportunidades en el Juzgado de Familia firmando documentos en nombre de Noriega y por tal motivo se pedía la suspensión de la matrícula de la conocida abogada. Y el segundo es por la publicidad "Llamen a la Noriega" que para el Tribunal era considerada "no ética" y por eso también pedían la suspensión de la matrícula por el lapso de dos meses.

Al respecto el presidente del Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados, Luis Matons, habló con Tiempo de San Juan y recordó que "se pidió suspenderle la matrícula porque desde el punto de vista ético el abogado no puede captar clientes por medios que no sean éticos", haciendo referencia a la publicidad que generó polémica en parte de la sociedad. Y agregó que "el abogado de la doctora ha apelado la decisión, la Cámara le dio la razón y ahora estamos esperando que se refunde el recurso". En tanto que referido al hecho de la empleada de la abogada que firmaba los documentos en Tribunales haciéndose pasar por Noriega, Matons dijo que "la doctora Noriega tiene la costumbre de diligenciar los escritos en Tribunales. En su momento en la mesa de entrada se la detectó a esta empleada firmando un escrito a nombre de la doctora y esa señora se hacía llamar incluso doctora cuando no era abogada, por eso tiene una resolución que le impone 2 meses en el ejercicio de la matrícula".

Pero a fin de cuentas ambas sanciones quedaron en suspenso. Así lo confirmó el abogado defensor de Noriega, José Luis Miolano, que defiende a su colega en ambos asuntos con el Foro. "En el caso del Juzgado de Familia la sanción quedó en suspenso, se presentó la recusación y hasta la fecha el Tribunal no nos ha notificado de nada". En cuanto a la sanción solicitada por la publicidad, Miolano dijo que "también hemos presentado una apelación que en principio fue denegada y luego si fue confirmada. Es decir que de momento permanece en suspenso y se ha recusado a todos los integrantes del Tribunal de Disciplina por el modo que hicieron la denuncia donde se adelantaban a expresar cierta opinión cuando su función tiene que ser imparcial".

Por otra parte familiares de víctimas de siniestros viales se mostraron indignados y aseguraron que la denunciarían no sólo en el Foro de Abogados sino también en la justicia penal por apología al delito, pero de momento no trascendió ninguna novedad al respecto.