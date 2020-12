El submundo del Penal de Chimbas para las visitas: códigos "tumberos" y violencia que nadie denuncia

"Vos entras al pabellón y te confías a Dios, porque ahí realmente estas sola", así comienza a explicar una sanjuanina cuyas iniciales son M.F cómo es un día de visita en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas. Dicha mujer fue por años a encontrarse con su pareja al penal y un día dejó de ir por los constates ataques de violencia de género que sufrió. Incluso hasta la fecha sigue siendo víctima de maltratos y amenazas por parte de este sujeto, que estando tras las rejas, la sigue hostigando telefónicamente. Por tal motivo pidió reservar su identidad.

Su testimonio deja ver lo que pasa puertas adentro en uno de los pabellones de la cárcel cuando los guardias dejan a la visita y se marchan a cumplir otras obligaciones. Mujeres que fueron quemadas con agua caliente o golpeadas en el rostro, cortadas en los brazos y otras partes del cuerpo por parte parte de los reos que las esperan, otras que son maltratadas física y psicológicamente si no les traen lo que les ordenaron o si no lograron pasar por los controles algún encargue especial. Reos que entregan a sus esposas o a sus hijas sexualmente por favores o por deudas y otros hechos que por lo general permanecen ocultos en ese submundo y jamás llegan a denunciarse.

"La violencia empieza apenas vos entras al Penal, ya llegar ahí es estar nervioso por el maltrato de los penitenciarios a la visita que por suerte ahora se calmó, pero antes para darte un ejemplo hasta había un espejo pegado al suelo donde te hacían hacer flexiones para ver si se te caía algo, eso era cuando no estaba el escáner y a veces lo siguen usando", afirmó la mujer que visitaba a su marido en el pabellón 11. "Vos tenes que ir temprano a la cárcel porque el "cartel" se lo gana él que hace que la mujer vaya más temprano y le lleve más cosas. Hay mujeres que se ponen a pelear para entrar primero por todo lo que le llenan la cabeza los presos", sostuvo en referencia a uno de los tantos códigos carcelarios.

"Cuando vos pasas todos los controles te llevan hasta el pabellón donde está tu visita y ahí hay un último enrejado con una tela alta que lo manejan los presos. El que te acompaña llega hasta ahí porque después los guardias no tienen acceso los días de visita, esos días no se meten al pabellón por eso si te pasa algo ahí dentro vos no tenes forma de avisarle a nadie. Pasando la reja de ahí en más mandan ellos, vos ahí entras y puede pasar cualquier cosa", dice M.F sobre situaciones que van desde insultos a hechos de violencia y abuso de todo tipo.

"En mi caso me ha tocado llegar y encontrarme con mi marido drogado y agresivo por una bebida que toman que se llama "pajarito", pero hay chicas que las golpean y las drogan. Yo he visto a una de mis amigas que le tiraron agua caliente dentro de la celda, otras que le pegan porque les quitan la droga que tienen que meter y antes se veía como un preso entregaba a la mujer o a su hija para que tuviera relaciones sexuales con algún interno por un favor o para pagar una deuda. Ahí a vos te meten con un montón de tipos que la mayoría son violentos y te dejan sola, así que te puede pasar cualquier cosa y cuando salís y te ven marcada los mismos guardias te dicen "y para que venís mami", ni hablar de llevarte a la comisaria a poner una denuncia que nunca lo hacen y te terminas yendo a tu casa como si no pasara nada", afirmó.

Los días de mayor concurrencia en el Penal de Chimbas son los miércoles donde se dan las visitas íntimas y los sábados y los domingos destinados para toda la familia. En esos momentos en la puerta de las instalaciones del Servicio de la Avenida Benavidez se pueden ver a varias mujeres, algunas que van embarazadas, otras con chicos y otras tantas solas que van a visitar a los reos. Esa es la postal que cualquier sanjuanino puede ver si pasa por el lugar, pero el resto de las situaciones permanecen en el más absoluto anonimato.

Por supuesto que el movimiento de las visitas se vio modificado por la pandemia, pero en general esos son los días destinados a las parejas y las familias.

Foto de las visitas en medio de la pandemia.

En San Juan no existen denuncias, ni antecedentes, ni un protocolo para las mujeres que son víctimas de violencia de género dentro de la cárcel cuando van a visitar a sus parejas privadas de la libertad. Y la mayoría de las situaciones que se viven en ese lugar permanecen en secreto, porque ni siquiera los guardias entran donde están los presos cuando hay visitas. Tampoco las víctimas de violencia son asistidas por los penitenciarios que muchas veces no saben como reaccionar ante esas situaciones.

La directora de la Mujer, Adriana Ginestar, sostuvo que "no hay un programa específico, a principio de año la Dirección se reunió con algunos profesionales del penal para avanzar en la temática, pero luego se detuvo por la pandemia". Y agregó que "tampoco hay estadísticas, pero es un tema que efectivamente existe. Además muchas mujeres salen golpeadas y no quieren decir nada, por eso es una deuda pendiente instruir al penitenciario para que cuando vea estas situaciones actúe, y en caso de que la mujer no quiera denunciar, sea él quien llene un formulario que después nos llegue a nosotros, porque este año hubo algunas derivaciones del penal, pero fueron muy pocas y no están cuantificadas".

Como quedó demostrado en el testimonio de M.F llegar al penal tiene sus preparativos previos. "Cuando la visita llega es ella la que paga todo. Si el preso quiere fumar un cigarrillo de marihuana lo pagas vos. O si quiere un teléfono te sale 10 mil pesos usado y uno nuevo 20 mil. Ahora hay más droga y mucha más pastillas que antes y vos entras en un mundo donde pasa de todo y muchas veces no podes salir, porque ellos se ponen celosos y te llaman todo el tiempo y te manejan la vida", afirmó.

"En mi caso yo sigo yo teniendo problemas con mi marido y él próximamente va a tener la salida transitoria. Yo tengo miedo porque últimamente ha estado muy violento y se lo que pasa después. A mi me tocó perder a una amiga que estaba pasando por la misma violencia que yo y también visitaba a su marido en la cárcel", afirmó la mujer haciendo referencia al caso de Alba Pizarro, una sanjuanina de 33 que fue asesinada por Carlos Limolle el 25 de octubre del 2011 en el Médano de Oro.

Y tal vez el caso de Alba Pizarro sea uno de los tantos ejemplos del proceso de violencia que pasan las mujeres en las cárceles y muchas veces no tienen respuestas. Por citar un ejemplo el pasado 17 de octubre de 2011 que se celebraba el Día de la Madre y Alba fue a visitar a su pareja al penal. Ese día este tuvo otro de sus ataques de celos, entonces la tomó a golpes y la acuchilló en una mano.

Esto último fue la antesala del terrible desenlace que le espera a Alba días más tarde cuando el martes 25 de octubre de ese año, Limolle consiguió la excarcelación y se dispuso su libertad. Dos días después, la mañana del jueves 27 de octubre la mató a golpes con una roca de gran porte. La autopsia reveló que la mujer de 33 años tenía una decena de heridas, hematomas en la cabeza, luxación en un brazo y fractura en un maxilar como consecuencia de la mortal golpiza. Jamás encontraron un antecedente previo de la violencia de género y en la cárcel existieron varios episodios de maltrato extremo que nunca se denunciaron.