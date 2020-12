Nación decretó dos días de asueto para la Administración Pública: ¿y en San Juan?

A una semana de las Fiestas de fin de año, el Gobierno de Alberto Fernández anunció en el Boletín Oficial de este jueves el asueto para el 24 y 31 de diciembre para el personal que se desempeña en la Administración Pública Nacional. En ese contexto, surge la duda de qué pasará con los estatales sanjuaninos, algo que todavía no está definido.

Hace tres días, el gobernador de la provincia Sergio Uñac advirtió que la medida estaba siendo analizada por su equipo y señaló que, si los trabajadores no asisten a sus lugares de empleo, es para que aprovechen el día para hacer las compras para las celebraciones y que la economía local se vea beneficiada.

"Estamos pensándolo, no está definido. Pero el 24 y 31 son motivo de estudio para que los estatales no asistan a sus lugares de trabajo. La idea es que utilicen el pago del plus, medio aguinaldo y sueldo a fortalecer el sistema financiero de la provincia", manifestó en rueda de prensa.

Respecto a las flexibilizaciones que podrían darse en el territorio en torno a las Fiestas, el mandatario advirtió que en el corto plazo se sabrá cuál será el número de personas permitidas en las reuniones familiares.