La versión de Pascual Recabarren sobre el escandaloso cumpleaños del Aparecero Mayor

Durante la madrugada de este martes, la Policía desarticuló una reunión clandestina que se estaba desarrollando en una parrillada de Santa Lucía. En total, 24 personas resultaron detenidas, cuatro de ellos de la reconocida familia sanjuanina Recabarren.

El motivo que llevó a estas personas a reunirse fue el cumpleaños 90 de Jorge Darío Bence, el "Aparcero Mayor de Cuyo" y padre del reconocido conductor de la Fiesta Nacional del Sol, Jorge Pascual Recabarren.

Si bien en un principio se creyó que el famoso conductor sanjuanino había sido detenido en la celebración junto a su padre y sus hermanos, habló con Tiempo de San Juan y explicó la confusión que lo llevó a aparecer en todos los portales de noticias de manera errónea.

"Me levanté y tenía mensajes de todo el mundo preguntándome que había pasado. Yo estoy en mi casa, no estoy ni estuve detenido. El Jorge Pascual Recabarren que detuvieron es mi padre, al que se lo conoce artísticamente como Jorge Darío Bence pero en realidad en su DNI figura con el mismo nombre que yo", explicó en diálogo con este medio.

"Sabía que se iban a reunir, me enteré ayer por la tarde. Yo decidí no ir porque no voy a ningún lado, es más hace poco fue mi cumpleaños y no recibí a nadie porque me estoy cuidando mucho. Entonces que se arme esta confusión me da mucha bronca", agregó.

Respecto a lo acontecido con su padre y sus hermanos, Recabarren aseguró que aún no pudo hablar con ellos, pero remarcó estar en desacuerdo con que se hayan reunido.

El cumpleaños del "Aparcero Mayor de Cuyo" se desarrolló en una parrillada de Santa Lucía, ubicada en Avenida Libertador y Avenida Circunvalación. Cerca de las 2 de la mañana personal de la Comisaría 5° llegó hasta el lugar y se toparon con el festejo, del que participaban 24 mayores y 4 menores.

Según fuentes policiales, por las características del hecho y con una clara infracción a los Artículos 205 y 239 del Código Penal Argentino, el Fuero de Flagrancia actuó en el lugar y detuvo a todos los protagonistas; que son:

Jorge Darío Recabarren Pároli

Julieta Frau Fredes

Ariela Vanesa Pérez De Almeida

Marcelo Antuña

Beatríz de los Ángeles Mattar

Susana De Almeida

Juan José Recabarren Paroli

Carlos Clemente Díaz

Lucas Renzo Pringles

Monica Isabel Paroli

Ricardo Martínez

Orlando Adolfo Navarro

Alfredo Miguel Bordón

Ana María Echenique

Matías Jonathan Lucero

Gonzalo Ariel Ávila Gómez

Leonardo Walter Antuña

Rubén Alfredo Páez Cuello

Rosario Lidia Castro

Jorge Pascual Recabarren

Marcelo Antuña (hijo)

Javier Recabarren

Jesús Martínez