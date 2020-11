Vacuna contra el coronavirus: los personajes sanjuaninos responden ¿se la pondrían?

El manejo de la pandemia ha sido el tema de división no sólo de los argentinos sino de los ciudadanos del mundo. Incluso, hay quienes se atreven a afirmar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió las elecciones por cómo abordó el coronavirus. En Argentina el tema de debate de los últimos días ha sido la vacuna. Hay quienes dicen que no se la pondrían, sobre todo la rusa que compró el Gobierno Argentino. En una encuesta de Tiempo de San Juan el 40% de los participantes dijo que no se pondría la vacuna. Ante el tema, el medio hizo un relevamiento entre personajes del deporte, los medios, el arte y funcionarios para saber si se pondrían o no la vacuna. Sus respuestas.

Roberto Mallea, fiscal correccional

"Llegado el momento y si la empiezan a colocar si me pondría alguna de las vacunas. Me da igual de dónde sea la vacuna".

-Roberto Di Luciano, periodista

"Si la vacuna fue probada y pasó todas las fases con éxito me la pondría seguramente, si claro

-Facundo Della Motta, automovilista

"Sí, me la pondría"

-Cristian Andino, intendente de San Martín

"Sí me la pondría".

-Pablo Karki, periodista

"Yo si me la colocaría siempre y cuando haya pasado todas las pruebas necesarias y esté aprobada oficialmente".

-Hugo Goransky, Unión Industrial

"Me las pondría siempre y cuando cumplan con las normativas que el ANMAT tiene, que sea autorizada cumpliendo con los protocolos correspondientes".

-Jorge Cocinero, secretario de Obras de la UNSJ

"Sí me la pondría":

-Juan Carlos Bataller, periodista

"Por supuesto que me vacunaría con cualquiera que pase las pruebas y sea autorizada por los organismos competentes"

-Fabian Armoa, DT de vóley

"Confío en la ciencia, me pondria cualquier vacuna"

-Martina Flores, cantante

"La verdad que todavía no estoy muy bien informada y no es algo que haya pensado bien aún. Solo estoy al tanto por lo que veo en las redes. Me gustaría informarme bien antes de hacerlo dado todo el revuelo que ha habido alrededor de este tema de la vacuna. Honestamente a veces me siento un poco perdida sobre como proceder en este contexto".

-Iván Grassi, fiscal de Flagrancia

"Si, claro que sí. Obvio que me interiorizaría más con médicos amigos y Salud Pública, pero sí me la pondría".

-Enzo Cornejo, diputado provincial del PRO

"Todo medicamento previo a su circulación debe ser autorizado por ANMAT, organismo responsable y serio, por lo que no tengo porque dudar de la confiabilidad de la vacuna".

-Julio Mercado, actor

"Sí me la pondría. La primera que salga. Creo que la rusa, que por ahora lleva la delantera".

-Rodolfo Colombo, dirigente político de ACTUAR

"Una vez aprobadas y superadas la 3 fase, sí, no tendría problemas".

-Pablo Merino, periodista radio Cadena Vida

"Si, me colocaría la vacuna. Cada una de ellas pasan por distintas fases para ser aprobadas. Y en caso de que cumplan todos los estándares y sean efectivas serán aliadas para el combate contra el coronavirus, independientemente de la parte del planeta de donde lleguen. La ANMAT jugará un papel fundamental en nuestro país a la hora de considerar si son aptas para los argentinos. Si tienen el visto bueno, es un cambio para bien en el medio de todo el contexto de la pandemia".

-King De Fuego, cantante

"No me la pondría".

-Daniel Tejada, periodista

"Por supuesto que si me vacunaría. Entiendo que es una discusión absurda rivalizar con la ciencia por una cuestión ideológica. Me parece que el debate vacuna sí o vacuna no es absurdo realmente. Tanto como dudar de los organismos nacionales e internacionales que están regulando hasta las aspirinas que compramos en la farmacia y los alimentos que compramos en los supermercados. Plantear el debate vacuna sí o vacuna no me parece que atrasa un par de siglos"

-Luis Ávila, escritor

"Si, lo haría, me la pondría".

Filomena Noriega, abogada

"Si, claro, es una esperanza y uno tiene que confiar en la medicina y en la ciencia".

-Florencia Carmona, cantante

"No me pondría ninguna vacuna contra el coronavirus por el momento".

-Karen Soto, periodista radio San Martín

"Si me la pondría, me he puesto cada cosa".

-Andy Paredes, periodista y locutor de AM Las 40

"Yo si me la pondría, el tema es que, muchos que tenemos problemas respiratorios, o hipertensos como algunos amigos, estamos rogando que salga la vacuna lo mas pronto posible".

-Daniel Patiño, investigador del CONICET

"Sí me la pondría".

-Ezequiel Araya

"Te soy sincero, lo haría por responsabilidad civil no más. De la gripe A nunca me vacuné y tuve la suerte de nunca contagiarme. Si bien esto es distinto, creo que deberían informar bien a la gente para que no se creen teorías conspiranoicas sobre una propuesta que quizás traiga una verdadera solución. También creo que el oficialismo tiene todas en contra, y que mucha gente estará en contra de hacerlo por la misma desconfianza que el gobierno ha generado".

-Silvia Yafar, empresaria turística

"No me la pondría".

-Luis Meglioli, periodista

"Sí, me pondría cualquiera de las vacunas anti coronavirus que estén aprobadas".

-Rodolfo Domínguez, INADI

"Sí, me pondría cualquier de las vacunas. Confío en la ciencia".

-Paola Miers, dirigente política y Pro Vida

"Es experimental todavía, creo en las vacunas pero en esta no. No descarto vacunarme luego".

-Mario Hernández, Cámara Minera

"Todas las vacunas autorizadas por la ANMAT las usaría"