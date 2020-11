Pase y vea: la frase del "hombre del cartel" que es viral en San Juan 

Un hombre parado con un cartel en una transitada calle de la provincia sorprendió a los sanjuaninos. Fue fotografiado por una usuaria de Facebook que compartió la imagen en dicha red social y se volvió viral.

"No sé quien es este Señor , no lo conozco,está mañana lo encontré en mi Camino y créanme fue tan poderoso su mensaje , que me di cuenta que a pesar de todo siempre hay un motivo para Sonreír, pese a este tiempo de incertidumbre y preocupación que no te falte la Sonrisa ...Cuánta falta nos hace mensajes con buenas intenciones , mensajes que edifiquen y no destruyan , mensajes de esperanza en medio de tanto egoísmo ..Ojalá nos convirtamos como este Señor , sin mucho pero con actitudes que contagien y transformen la vida de otros...Que se viralicen mensajes de esperanza, entender que nuestra empatía tiene Poder", escribió.

"El hombre del cartel" suele ubicarse en las inmediaciones de 9 de Julio y Hermógenes Ruiz y su mensaje es "Sonríe, sé feliz"