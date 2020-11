Desesperación por traer el cuerpo de una joven sanjuanina que murió en Australia

Romina Aguirre viajó a Australia con grandes ilusiones pero el domingo falleció, tras un ataque de epilepsia y ahora necesitan dinero para repatriar el cuerpo, por lo que se armó una colecta en una plataforma internacional para recibir donaciones. Así lo contó un joven que se presenta como novio de la chica, Edinson Angarita, quien pide solidaridad ante la angustiante situación que sufren él y la familia de Romina.

Romina publicó en su cuenta de Face que trabajaba en el Melbourne Hospitality Jobs y antes en la pizzería Rocca's Woodfired y el local Been There Seen That. Su madre recibió innumerables muestras de dolor en las redes, donde posteó una imagen de la chica, al momento de la pérdida.

Angarita dio a conocer el caso al iniciar una campaña en una página web llamada Gofundme, donde se buscan donaciones para recaudar fondos para “gente y causas que importan”, según figura en la página. En la solicitud, el muchacho escribió "Hola, mi nombre es Edinson Angarita y la persona para la que necesitamos los fondos es mi novia Romina Aguirre. Romina era una persona encantadora, una persona de las que conoces una en un millón, muy especial, amable y hermosa, siempre con su ánimo para ayudar a los demás. Era cocinera y amante de la vida, le encantaba tanto vivir que vivía cada día como si fuera el último. Padecía una enfermedad llamada epilepsia que controlaba con medicamentos todos los días. El 9 de noviembre sufrió un ataque y tristemente falleció. Hicimos todo lo posible con los compañeros de habitación para darle los primeros auxilios, pero fue imposible, ya era demasiado tarde”.

Concluye diciendo: “La extraño mucho y ella también me recordaba siempre su amor a mí. Cuando llegaba al trabajo me expresaba siempre su amor y sus ganas de verme al volver a casa. Amo a esa mujer y quiero hacer este fondo para enviar su cuerpo a Argentina. Una mujer tan valiosa como ella merece estar en su hogar acompañada de su familia y amigos”.

Este pedido se extendió por varias partes del mundo y se instaló en San Juan fuertemente, donde parientes y amigos conocían a Romina. Hasta este miércoles a media mañana, había $8276 recaudados del objetivo de $10.000 aunque no queda bien claro si se trata de dólares o pesos argentinos.