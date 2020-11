Cuántos nuevos contagios hay en la Policía de San Juan y cuántos se recuperaron

Los efectivos policiales son parte de los trabajadores esenciales que desde un primer momento están en las calles ayudando a contener la circulación de personas en un contexto de pandemia. Así era inevitable que varios funcionarios se contagiaran de covid-19 por realzar esas actuaciones y fue el máximo representante de dicha institución, el comisario Walter Martínez, quien actualizó los números de contagios, recuperados y aislados en la fuerza.

Según el jefe de la policía "hasta anoche (por el martes) teníamos 91 casos positivos de coronavirus. Hay efectivos con síntomas leves y otros que están sufriendo; la están pasando mal. Gracias a Dios, no hemos tenido fallecidos pero sí personal que estuvo en terapia intensiva, en estado muy delicado", dijo en radio Am 1020.

Martínez además resaltó que, pese a que se toman los recaudos necesarios, la exposición es alta en los controles que están montado en varios puntos y accesos de San Juan. "Hasta el momento, hay 200 funcionarios policiales aislados, algunos por su trabajo en operativos de detención de personas con coronavirus. Por otra parte, los recuperados son 130", dijo el funcionario.

En cuanto a los controles preventivos, dijo que el objetivo es "instar a los sanjuaninos a que no circulen por las calles si no es por un motivo esencial. Las excusas son muchas desde que tienen que llevar comida a los padres hasta que deben hacer un trámite y no tienen el turno para mostrarnos. En el medio de eso, no faltan quienes directamente nos mandan a perseguir delincuentes y que no interrumpamos su circulación", finalizó.