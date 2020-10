¿Qué pasaba un 22 de octubre del 77´ en San Juan?

Este jueves se conmemora nuestro país el Día Nacional del Derecho a la Identidad, que nació bajo la sanción de la ley 26.001 en diciembre de 2004 y recuerda la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo. Ese grupo de 12 mujeres que el 22 de octubre de 1977 fundó la asociación que entonces reclamaba la aparición con vida de sus hijos secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar en la Argentina.

En aquellos años la provincia de San Juan no estaba ajena a este contexto que se vivió entre 1976 y 1983 con asesinatos, torturas, secuestros y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Según Desaparecidos.org, en la provincia hubo 81 desaparecidos en años de dictadura (aquí todos sus nombres). Pero en los "Megajuicios" contra los represores por delitos de lesa humanidad se avanzó que hubo más de 150 víctimas de distintas vejaciones que involucran 35 acusados, entre los que se encuentran militares y policías retirados y el exfiscal federal Juan Carlos Yanello.

Ahora si nos remontamos a 1977, en San Juan gobernaba el interventor militar Alberto Lombardi puesto en función por el represor Jorge Rafael Videla a cargo de la junta militar en esos primeros años del gobierno de facto. La dictadura estaba presente en la provincia y el entonces máximo mandatario inconstitucional Videla había realizado varios viajes a nuestro territorio. La primera visita fue a los tres días de ocurrido el terremoto de Caucete del 77, un 26 de noviembre que llegó al aeropuerto provincial acompañado por varios funcionarios de ese entonces y fue recibido por el gobernador de facto Lombardi, capitán de navío, y por el director del hospital de emergencia. Después vino ese mismo año a pasar una navidad junto a su familia. Y en 1979, el 7 de agosto, regresó para participar de los actos por el centenario de la Escuela Normal Sarmiento. En esa ocasión aprovechó para almorzar en una bodega, visitar la Casa Natal de Sarmiento y la Catedral.

Pero no todo eran visitas protocolares, porque como quedó demostrado, existía "una tarea de eliminación de todos aquellos que por su actividad, podían poner en peligro la seguridad de la Provincia, y por ende, de la Nación", según reveló uno de los tantos documentos presentados en la megacausa que ponía al descubierto la responsabilidad no solo del Ejercito Argentino, sino también de la Policía de San Juan (D-2) a cargo del entonces funcionario José Hilarión Rodríguez.

Videla en una de sus visitas a San Juan.

El interventor militar Alberto Lombardi.

En cuanto a lo cultural y el mismo contexto que se respiraba en la provincia, el magister, investigador y docente universitario sanjuanino Carlos Moreno Favaro hizo una resumida, pero precisa síntesis. La misma es parte de su tesis de "Las expresiones renovadas de la religiosidad católica en un contexto de conflicto (1975 a 1980)" con datos muy interesantes que sucedieron en San Juan.

Carlos contó que "en aquellos años la dictadura militar había controlado todo y a partir de 1977 la iglesia era el único espacio en San Juan para desarrollar una actividad social. Algunos sacerdotes, como el padre Paquito Martín vieron esto como una oportunidad para atraer gente, porque todo lo demás estaba controlado. Por lo tanto, estando dentro de la iglesia los militares no se metían, ya que como se sabe había una alianza de los militares con la dictadura", comenzó explicando.

Complejo "La Maquesita" de Rivadavia, donde hubo un centro clandestino de detención, tortura y exterminio.

Y agregó que "estaba vedado el culto a la religiosidad popular, ejemplo la Difunta Correa que había sido condenada por los mismos militares. En general en la provincia los jóvenes estaban volcados a la iglesia porque era lo único lugar que había. Fueron años donde la Acción Católica de San Juan resurgió no solo aquí sino a nivel nacional. Si tenemos en cuenta que pasó en nuestro caso, podemos señalar que en esta parte de la historia surgieron las peregrinaciones al Villicum, las fiestas patronales con más de 5 mil chicos que hacían la comunión y otros eventos que nos hacían pensar en una primavera religiosa que terminó cuando llegó la democracia", detalló el investigador sanjuanino sobre el comienzo de "la crisis institucional de la iglesia", en sus propios términos.

Parte de los desaparecidos en la última dictadura cívico militar en San Juan.

Otra de las cuestiones culturales a las que hizo referencia Moreno, fueron "las películas de Palito Ortega y las actividades departamentales en las plazas. Todas las semanas actuaban las bandas de las policías en San Juan. En esos años solamente estaba Rogelio y Poka Toc y algunas pistas de baile pero con muchas restricciones. Ya a partir del año 77 tenes algunas libertades, algunas ´troneras´ como dicen los historiadores donde se podía hacer algo más, pero todo muy controlado", afirmó.

Y sintetizó que "era una época de mucho miedo, había una propaganda muy fuerte con que se podía ´desviar tu hijo´. Estaba Canal 8, Radio Colón, Sarmiento y Nacional, que reproducían el mensaje que bajaba de los medios nacionales. Tene en cuenta que un niño que jugaba a la pelota era subversivo, una chica que tenía relaciones sexuales era subversiva y muchos padres tenían controlado a sus hijos y de otros temas ni siquiera se hablaba", contó en referencia a los desaparecidos. "Acá nadie se atrevía a afirmar que alguien estaban desapareciendo. Si se sabía que estaban allanando determinados lugares, pero fue cuando cayó la dictadura que se supo que estaba pasando", finalizó el investigador sanjuanino.

A modo de resumen la causas de desaparecidos luego del Golpe Militar de 1976 estuvieron paradas en todo el país hasta junio de 2005, cuando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las llamadas "leyes del perdón": Obediencia Debida y Punto Final.

Foto de Ina Estevez Fager.

En cuanto a las últimas novedades del "megajuicio" donde aparecen involucradas varias responsabilidades de la provincia de San Juan, se tomaron los primeros testimonios bajo la modalidad de videoconferencia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Dicho debate se reanudó después de que el Tribunal Oral de San Juan resolvió, el 2 de julio, no hacer lugar a los planteos de las defensas para que se suspendan las audiencias y no se utilice el sistema de videoconferencias para la producción de prueba testimonial y pericial. Por tal motivo y amparados en distintas resoluciones judiciales, se estableció como necesarios la utilización de medios tecnológicos para avanzar en la causa que tiene como acusados a 35 personas: 20 ex militares, 14 ex integrantes de la policía provincial y el ex fiscal federal Yanello.

De las últimas personas en declarar fueron las hermanas del desaparecido Juan Antonio Gutiérrez, por una detención que sufrió en la provincia de San Juan en septiembre de 1975 y por la que se encuentran acusados Felipe Pedro Molina y Rubén José Mondaca.