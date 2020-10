22 de octubre, Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez

Este 22 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. Carolina Salguero, fonoaudióloga especializada en tartamudez, es la impulsora de este movimiento en la provincia. La idea es generar conciencia ya sobre este trastorno de la comunicación hay muchos mitos, los cuales no están basados en evidencia científica y perjudica mucho a la persona que lo sufre.

Por otro lado están los derechos de las personas que tartamudean, de hablar y ser escuchados y de hablar y ser respetados. Esos mismos derechos tienen que estar en las áreas laborales donde las personas no pueden ser evaluadas por su forma de hablar sino por lo que dicen, o saben, o su desempeño.

Según Carolina, la idea es que “Como sociedad seamos más empáticos y aprendamos a esperar y no burlarnos de lo que no conocemos o no sabemos. Dicen que la tartamudez empieza en el oído de quien escucha, por lo que invito a que tomen conciencia que las personas que tartamudean necesitan tiempo.”

La tartamudez es una dificultad motora del habla donde se produce una interrupción del mensaje, se manifiesta en repeticiones, prolongaciones, pausas, silencios, bloqueos, tensión, y esto causa un impacto en la vida de la persona. Tiene tratamiento cuando es abordado en edades tempranas, con altas probabilidades de revertirse y construir fluidez.

“El 70 u 80% de las personas con tartamudez tienen antecedentes hereditarios pero los genes no son una condena gracias a los cambios que se pueden realizar en el ambiente. Hoy tenemos la epigenética que son esos cambios, podemos lograr que las familias contribuyan a un estilo de comunicación que facilite la fluidez.”, explica Carolina.

Lamentablemente, a nivel estatal no hay nada que se haga con la tartamudez. “No hay una política que los incluya, se han presentado distintos proyectos pero todo ha quedado ahí.”, se lamenta la fonoaudióloga.

Sin embargo, la lucha no se abandona y se creó la campaña “Yo te escucho”, han producido dos videos los cuales han tenido alto impacto. Fueron producidos por Julieta Cruz y Ramiro Villegas, quienes estuvieron en cada paso de la organización de la campaña. “Tenemos muchísimas reproducciones, hasta en España nos han visto. Estamos muy felices y creo que vamos a llegar a mucha gente.”, finaliza la especialista.

Hay que seguir ayudando a quienes no la pasan bien a la hora de hacer algo tan social, tan humano, como hablar. En nuestra sociedad hay que generar más empatía. Compartí y sumate a la campaña.