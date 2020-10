Preocupa la caída de mamografías por la pandemia y en San Juan buscan concientizar a la población

Este lunes se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama y con la pandemia de coronavirus, disminuyeron mucho las mamografías. En todos los hospitales del país donde se realizan estos estudios hubo una notable disminución producto de la pandemia. En San Juan se estima que no fue la excepción, pero las autoridades de Salud de momento no informaron al respecto. Según detallaron los nosocomios nacionales, los estudios mamográficos realizados durante el 2020 están entre un 60 y un 70 por ciento por debajo del promedio del año anterior. Por eso, el ministerio de Salud de la Nación, a través de su Agencia de Control del Cáncer, recuerda que la mamografía es el estudio indicado para la detección temprana de este tipo de tumores e invita a quienes tengan entre 50 y 69 años y no tengan controles, a agendar un turno en el mediano plazo.

“El cáncer de mama sigue siendo la primera causa de mortalidad por cáncer en las mujeres, y pese a que la pandemia por Covid-19 reclame toda la atención sanitaria, es importante seguir insistiendo con los controles mamográficos, que son el único modo de hacer una prevención: es decir, detectar el cáncer de mama tempranamente y aumentar así las posibilidades de cura”, destacó la directora de la Agencia de Control del Cáncer, Graciela López de Degani.

En San Juan, para afrontar su detección, síntomas, prevención, tratamiento y seguimiento del paciente el Hospital Marcial Quiroga cuenta con su Unidad de Mama. Este equipo multidisciplinario estudia minuciosamente cada caso para brindar el trato adecuado y reducir la mortalidad.

Será este lunes también que el Gobierno de San Juan en conjunto con la Fundación del Sanatorio Argentino darán una charla por videoconferencia desde Casa de Gobierno para alentar a la prevención de esta enfermedad.

Respuestas a las consultas más frecuentes:

Por Natalia Quinteros – Mastóloga

-¿Qué es el cáncer de mama?

-El cáncer de mama es una enfermedad causada por la multiplicación de células anormales en el tejido mamario, y esta da como consecuencia la formación de un tumor maligno.

-¿Cuáles son los síntomas por los que se debe consultar al médico?

-Por la presencia de un bulto mamario, cambios en la textura, en la coloración de la piel de la mama, en la textura del pezón, como también cualquier secreción por pezón, y presencia de alguna asimetría con respecto a la otra mama.

-¿A qué edad se presenta el cáncer de mama y qué aumenta su riesgo?

-La edad de aparición mayoritariamente es partir de los 50 años. Y los factores que influyen de tener riesgo de cáncer de mama son: ser mujer, la edad, a mayor edad el riesgo es mayor, tener antecedentes familiares de cáncer de mama, antecedentes de alguna patología mamaria no benigna sino de otra patología mamaria preneoplásica. Como así también el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el alcohol, el inicio de la primera menstruación a edad temprana y la menopausia tardía.

Sergio Sánchez - Mastólogo

-¿El uso de anticonceptivos favorece la aparición de cáncer de mama?

-No hay evidencia científica que demuestre la producción o esta enfermedad que es el cáncer de mama.

-¿El tamaño de las mamas tiene relación con la posibilidad de padecer cáncer de mama?

-Es un mito, el tamaño de la mama no tiene relacióncon respecto a la producción o esta enfermedad qué es el flagelo que es el cáncer de mama.

-¿Cuáles son los métodos para detectar el cáncer de mama?

-Respecto a los métodos que tenemos para el estudio mamario tenemos el examen clínico mamario, la mamografía y el auto examen mamario.

Miguel Agliozzo – Diagnóstico por Imagen

-¿Cómo se lleva a cabo una mamografía?

-La mamografía es método que debe realizar todo paciente a partir de los 40 años porque permite el diagnostico precoz del cáncer de mama. Y es el único método por imagen que permite salvar vidas. Por eso es importante que la paciente concurra una vez por año, a partir de los 40, a realizarse este estudio. El Hospital Marcial Quiroga cuenta con la posibilidad de realizar esta detección precoz, estando abierto a la recepción de pacientes de lunes a viernes en las mañanas.

-¿Para qué sirve la ecografía mamaria?

-Es un método que complementa a la mamografía. Sirve para verificar si un nódulo diagnosticado por imagen es de naturaleza sólida o quística y en función de eso se asigna una nomenclatura internacional para saber si hay que estudiarlo con una biopsia y si ese nódulo pasa a un control anual. Es un método que colabora en la guía de punciones para el diagnóstico temprano del cáncer de mama y verifica y estudia muy bien a la axila.

-¿Cuándo se solicita una resonancia magnética de mama?

-Sólo en un grupo especial de pacientes, que son de alto riesgo, a aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico temprano de cáncer de mama donde tenemos que hacer una estadificación prequirúrgica para saber cómo va a ser tratado el paciente adecuadamente.

Lic. Florencia Peña - Psicooncóloga

-¿Cómo es el proceso emocional en una paciente con cáncer de mamas?

-El impacto emocional que sufre una persona diagnosticada con cáncer de mama es similar al proceso de duelo, se atraviesan unas etapas que no tienen que ser en el mismo orden pero que aparecen generalmente todas. Al comienzo los pacientes sienten una situación de shock, de paralización, donde interfieren algunos mecanismos como la negación. El paciente puede llegar a no creer lo que está sucediendo, inclusive demorar algunos estudios por ese proceso. Luego atraviesa etapas de mucha tristeza mezcladas con sentimientos de enojo que son necesarios poder evacuar y que la persona tiene que aprender a expresar para poder sentirse más liviano y poder acelerar su tratamiento y transcurrirlo de una manera más sana. Una vez transcurrida esta situación de pérdida de su salud el paciente logra aceptar la situación de enfermedad y así poder comenzar con su tratamiento y de manera favorable transcurrir su camino hacia su salud.

-¿Es importante el acompañamiento de la familia/amigos?

-Es sumamente importante en una paciente recién diagnosticada de cáncer de mama y durante todo su proceso de tratamiento. Este acercamiento y palabras de apoyo van a hacer fundamentales para que la paciente pueda atravesar favorablemente su tratamiento poniendo los recursos necesarios a disposición. La familia cumple un rol protector y favorecedor al poder estimular la expresión de emociones y poder acompañarla sanamente durante este proceso. La paciente se siente fortalecida, estimulada y segura para poder atravesar su tratamiento.

-¿Qué es el afrontamiento basado en la resiliencia?

-Un afrontamiento sano y efectivo es aquel donde la paciente con cáncer de mama puede centrarse en las diferentes situaciones problemáticas que van surgiendo en el camino y resolverlas de la mano de un gran equipo. Aquellos que acompañamos a estos pacientes les podemos brindar herramientas y técnicas para un afrontamiento sano y basado en la resiliencia. De la mano de la resiliencia es donde vamos a poder aprender a crecer y nutrirnos de esta experiencia tan dolorosa que puede dejarnos aprendizajes para el resto de nuestra vida.