Fiebre por Quino en San Juan: se agotaron las obras del maestro y piden renovar stock

Tras la muerte del humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino y padre de la inolvidable Mafalda, se dispararon las ventas de sus obras en todo el mundo y San Juan no fue la excepción a la regla. Desde de varias librerías que hay en el microcentro de la ciudad aseguraron que la tendencia de ventas se viene dando con mayor fuerza desde ocurrido el deceso del gran maestro el pasado 30 de septiembre.

Tal es el caso de Librería El Quijote, donde uno de sus encargados aseguró que " el libro Toda Mafalda se agotó en la editorial, también hay otro que se llama Historieta, 10 años con Mafalda y Mafalda Inédito que van por el mismo camino", sostuvo Ramiro Enrique de la conocida librería. En cuestión de precios, la edición más cara de Mafalda se la consigue de los 2420 pesos a los 2700 en otras tiendas sanjuaninas.

"Tuvimos que hacer un pedido sobre más libros y ya la semana que viene entran más obras de Quino", agregó Enrique sobre esta tendencia de consumo que se está dando con la muerte del gran dibujante.

En otros casos, los vendedores lo califican como "una necesidad urgente" de la gente por comprar los libros de Quino. "Se nos agotaron la mitad de las obras, algo que nos llamó la atención en esta época de pandemia”, dijo Cristina de una conocida librería del centro. Quien también avaló que el libro más solicitado del escritor mendocino fue Todo Mafalda, que tiene 600 páginas y reúne las tiras lanzadas entre 1964 y 1973.

Pero no en todos los casos se dio esta tendencia. En la Librería Piedra Libre, otro clásico de San Juan, su dueño dijo que "la venta no aumentó, yo tengo los materiales de Quino y no se incrementó la venta. Tampoco aumentaron los precios por la muerte de Quino, sino por la inflación. Todo Mafalda está a 2400 y los libros individuales están alrededor de 500 pesos. En tanto que las revistas se las consigue alrededor de 400 pesos", dijo Polo de conocida librería.

A nivel nacional, Ediciones de la Flor, el mítico sello que desde hace 50 años publica en la Argentina los textos de Quino, está trabajando en un libro-homenaje al creador de Mafalda que se publicará el año que viene. “La editorial tiene pedidos pendientes y reclamos no solo de todo el país, sino de librerías de buena parte de los países latinoamericanos. En este momento se están reimprimiendo veinticuatro títulos, incluyendo los once 'Mafalda' traducidos al inglés sobre los cuales también aumentó la demanda del exterior”, explicaron de dicho sello según publicaron medios nacionales.

Otras tendencias en San Juan

Según contaron los dueños y encargados de las librerías más conocidas de la provincia, los sanjuaninos y sanjuaninas se han volcado a la lectura de novelas románticas e históricas en este último tiempo de pandemia. Y como dato, sobresale la elección de autoras como Florencia Bonelli, Viviana Riveros y Canales. En tanto que otros señalan que un rubro muy buscado últimamente por los jóvenes son las biografías de youtubers que fueron lanzados recientemente.