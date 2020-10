“Un lugar”, la nueva canción de Tato Putruele que te hará emocionar hasta las lágrimas

View this post on Instagram

Que lindo es poder transmitir lo que uno siente , a traveu0301s de la muu0301sica. Una canciou0301n que me costou0301 escribir y hasta el diu0301a de hoy , me cuesta cantar .La noche en que tuve que despedir a mi gran perro Aquiles, sentiu0301 la necesidad de plasmar todos mis sentimientos, componiendo un tema . Estoy muy feliz de sacar este nuevo single ud83dude01 . Si bien es un tema MUY triste , espero que les pueda gustar tanto como a mi y por queu0301 no sentirse identificados con alguna persona, mascota o lo que sea que sientan. Vayan a escucharla! ud83eudd29ud83dudc4d Gracias a @nassim_nym que creyou0301 en mi y le da vida a este proyecto Esos solos de Viola de @kaniagram ud83cudfb8que me llenan de emociou0301n. Mi voz grabada en el estudio de @manuel.a.secas La portada siempre a cargo de @palomagomez1 ud83dudc9b