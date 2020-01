Tarjeta Alimentaria: un extraño viral en San Juan, pero con una advertencia

La publicación de una mujer en una página de compra venta de San Juan generó revuelo. Se trata de una mujer que, supuestamente, intercambia alimentos que consiguió con la Tarjeta Alimentaria por dinero.

A raíz de este mensaje, que rápidamente se viralizó entre los sanjuaninos, el Ministerio de Desarrollo Humano informó que dicha tarjeta aún no llegó a San Juan y que recién empezará a funcionar en la provincia a partir de marzo.

A raíz de esto, desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación informaron que aquellos beneficiarios que infrinjan algunas normas podrán perder su tarjeta.

Razones por las que un beneficiario podría perder su tarjeta

Realizar una compra indebida: la tarjeta no será recargada si se usara para un fin distinto al que tiene, es decir que sólo se permite la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no se recargará a quienes la utilicen para, por ejemplo, comprar cigarrillos.

No presentar la información del niño por el cual se cobra: al igual que con la Asignación Universal por Hijo, los beneficiarios deberán tener l día toda la documentación del menor (vacunas, libreta sanitaria, escolarización, etc)

Quienes deban la libreta tendrán tiempo hasta el 1 de junio de 2020 para ponerse al corriente, de lo contrario, no la recibirán.