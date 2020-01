En el día de su cumpleaños, el emotivo mensaje de la hermana de Rocío Villalón

Hoy 17 de enero, Rocío Villalón, la joven sanjuanina que fue brutalmente asesinada por su novio y posteriormente arrojada a una acequia, cumpliría 23 años y su hermana la recordó con un emotivo mensaje en las redes.

"No quiero que se pierda su recuerdo. Rocío hoy cumpliría 23 años, podría estar estudiando psicología como le gustaba o ser policía, ser mamá o sólo estar trabajando, de novia o soltera, saliendo con amigos, planeando unas vacaciones, preparando algún final, tendría tantas cosas pero no, ella no está y no va a estar más", escribió en su cuenta de Facebook Valentina Villalón.

"Era maravillosa, era el alma de todo. Me gustaba hablar porque a pesar de su corta edad era tan inteligente, simplemente maravillosa, me causa varias cosas esta fecha, recuerdos con ella, momentos, la extraño mucho pero voy a poner su recuerdo en alto siempre. Feliz cumple allá en el cielo donde estás. Ojalá estuvieras acá", finalizó el mensaje.

Rocío fue víctima de un femicidio la madrugada del 28 de septiembre de 2013, cuando le quebraron la mandíbula, le sacaron los dientes, le quebraron el cuello y la golpearon en todo el cuerpo.

Por su crimen, Fernando Flores (23) quien había estado involucrado sentimentalmente con Rocío y quien dijo haberla asesinado, fue condenado a prisión perpetua.