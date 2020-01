Furor por las ojotas K, en cuatro días se agotaron en una zapatería sanjuanina

Lo que pareció ser un error de una encomienda para un comerciante de Rawson, terminó siendo el calzado más solicitado por los sanjuaninos. Las ojotas K se agotaron en cuatro días en una de las zapaterías más concurrida del departamento.

El calzado tenía en la suela el logo del Frente de Todos y la frase “Vamos a Volver” con los colores de la bandera Argentina. Esta prenda que es ideal para verano fue lo más solicitados por los fanáticos K ya que en solamente en cuatro días agotaron el stock.

Para los militantes justicialistas que aún no tienen las ojotas, lamentablemente se quedarán con las ganas ya que no vendrá un nuevo remanente de la prenda. ¿El motivo? El fabricante decidió no volver a sacar una nueva tanda.