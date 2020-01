La “Mole” Moli sorprendió a todos en Jáchal

El ex boxeador Fabio “La Mole” Moli sorprendió a todos al aparecer en un video realizado por el fotógrafo sanjuanino Roberto Ruiz en Jáchal y publicado en su cuenta de Facebook. En la previa de la largada de la carrera del Tour de San José de Jáchal y en plena siesta jachallera, apareció la “Mole”: “No hay otro cu… como yo”, se presentó el carismático personaje.

“¿Qué andás haciendo en Jáchal?”, le preguntó el fotógrafo mientras lo entrevistaba cámara en mano, a lo que Moli respondió: “Tengo la suerte de ver esta hermosa vuelta, somos muy amantes del ciclismo, venimos de una familia de ciclistas, hemos andado en bici con mis hermanos desde que éramos chiquitos. Tengo un hijo de 15 años que corre y vino a correr la Vuelta de Jáchal”.

El joven hijo del ex boxeador se llama Jerónimo, alias “el Chancho”, según contó su padre. Cuando le consultaron si ya había estado en Jáchal alguna vez, la “Mole” respondió que sí, que ya había estado en un espectáculo de Boxeo en el cual había sido invitado. “Te gusta Jáchal?”, le preguntó Roberto Ruiz, a lo que, a las risas, respondió: “No, hace mucho calor. Mirá que a mí me gusta el calor, yo no lo sufro al de Córdoba. Acá es sofocante, un aire caliente. Se siente el calor acá. Ayer en San Juan fue impresionante el calor que hizo”, sostuvo.

Sobre el final, el ícono del boxeo argentino le mandó un abrazo grande a toda la gente de Jáchal y apuntó que espera que salga una vuelta “hermosa” y que “no haya ningún lastimado”.

Mirá el video: