Un joven sanjuanino ayuda a reforestar los bosques de Australia con una "idea loca"

Una "idea loca" es la que ya puso en marcha un sanjuanino que se encuentra viviendo en Australia y, por ende, sufriendo las enormes deforestaciones de los bosques de allí a raíz de un incendio de enormes dimensiones. El fuego avanza cada vez más y hay temor de que termine con toda la forestación del país oceánico.

Se trata de Cristian Solera, quien detalló en su cuenta de Facebook la gran iniciativa que comenzó a realizar hace unos días para reforestar esos bosques exterminados por las llamas. Según contó y mostró en fotografías, el muchacho empezó a preparar nuevos eucaliptos para instalar en las selvas australianas.

Tal como afirmó, "luego de muchos intentos, no me dejaron ser voluntario en el hospital de koalas, en Port McQuarie, Australia, y no me podía quedar con los brazos cruzados". Por ello, se preguntó: "¿Cómo podría ayudar al planeta sin dañarlo". En ese momento, se le ocurrió esa magistral idea.

Es que justamente pensó en lo que siempre trabajó: haciendo jardinería. Buscó nuevos árboles pequeños de bosques no afectados por el fuego y que no sean reservas naturales. Los extrajo, los cuidará algunas semanas y luego los trasplantará en bosques donde ya no exista vegetación.

Sin embargo, tuvo un problema: no tenía macetas. ¿Cómo lo solucionó? Tomó los envases de gaseosas que arrojan los australianos al suelo y los vasos de plásticos de café que desechan y los utilizó como macetas. Se recorrió todos los basureros de la zona para solucionar su falta de macetas.

BUSQUEMOS NUEVOS ARBOLES

no pasó mucho de caminar en un bosque cuando encontré una mina de oro..... miles de nuevos árboles naciendo derivado de las semillas de los grandes eucaliptos que me rodeaban...... entonces ya tenía todo.....

MANOS A LA OBRA..... quizás para algunos sea una estupidez... o simplemente una locura.. pero creo que de a poco y sumando un simple granito de arena.... esto puede ser un buen comienzo para que todos pensemos que podemos recuperar lo que perdimos.... les dejo algunas fotos y voy a estar mostrando el progreso para que vean que siempre se puede ayudar.... solo debemos pensar que el planeta nos pertenece y debemos cuidarlo....

La idea es poder hacer la mayor cantidad de árboles posibles!!!! Mientras más, mejor