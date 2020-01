Delegación sanjuanina sobre el jinete fallecido: “Nos podría haber pasado a cualquiera”

A minutos de terminado el homenaje a Norberto Cossutta, el jinete que murió luego de ser aplastado por su caballo en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, Tiempo de San Juan conversó con Jorge “Cococho” Alcaide, delegado de la Federación Gaucha Sanjuanina. Según indicó el sanjuanino, la consternación por lo sucedido sacudió a toda la delegación sanjuanina.

“Le podría haber tocado a cualquiera. Yo no monto porque vengo como delegado, pero lo estuvimos hablando con los chicos”, indicó Jorge. Además, contó que si bien no conocía en profundidad al jinete fallecido, sí se habían cruzado y saludado varias veces: “Sólo nos habíamos cruzado personalmente, pero no había tratado nunca con él”, sostuvo.

Sobre las repercusiones en los medios y en las redes sociales, Alcaide afirmó que les causo incomodidad el hecho de que se haya mezclado el maltrato animal con lo que fue un accidente: “Algo que nos ha incomodado a todos es el tema que hayan mezclado a la protectora de animales y el maltrato animal con un accidente que le podría haber pasado a un ciclista o a alguien del Dakar. Son cosas distintas, una es la muerte de un compañero y otra es el maltrato animal”. Además, indicó: “Esperábamos recibir más apoyo, aunque si bien lo hemos tenido, hemos estado muy mal anímicamente. Nos incomodó mucho lo que hemos visto en medios de todo el país que mezclaban las cosas”.

Norberto Cossutta, el jinete que falleció luego de ser aplastado por su caballo.

En Jesús María hay una delegación de seis sanjuaninos: tres jinetes titulares, uno en cada categoría: Daniel Costa en la categoría Crin, Gabriel Castro en la categoría Grupa, y Franco Cornejo en la categoría Bastos. Por otro lado, hay un suplente que es Jorge Salinas que puede reemplazar a cualquiera de los tres y además está el delegado elegido por los jinetes que es Ramón Guardia y el delegado por la Federación Gaucha Sanjuanina que es Jorge Alcaide. “Hemos tenido dos noches buenas y dos malas, pero afortunadamente están todos sanos. Hemos sumado algunos puntos”, indicó Alcaide sobre la delegación sanjuanina que participará del festival hasta el 20 de enero.

Al ser consultado sobre la crítica de la actividad debido al maltrato animal, el delegado de la Federación Gaucha Sanjuanina sostuvo: “Es una tradición, si se llegase a prohibir se va a seguir haciendo de forma clandestina y no sería lo ideal, nunca se va a ir contra una tradición como esta. Cada vez crece más, esta es la edición número 55 de Jesús María”. Luego, agregó: “Cada vez es más grande, viene gente de todo el país y de otros países. Además, algo que nadie dice es que es un festival netamente solidario: con lo recaudado de las 10 noches de festival se le da de comer a 20 cooperadoras de escuelas, que reciben dinero para darle de comer a los niños de Córdoba”.

En San Juan el festival grande es el del Médano de Oro. La Federación Gaucha Sanjuanina concentra más de 60 agrupaciones formadas de manera legal que, según aseguró Alcaide, cumplen todos los requisitos.

En la noche posterior al fallecimiento del jinete cordobés, se realizaron dos homenajes, uno a la tarde y otro a las 22 en punto cuando empezó a televisar la TV Pública. En su conmemoración, se colocó una corona en el Museo del Festival. La jineteada de la noche del martes fue suspendida, aunque no así el show de los artistas que ya estaban contratados y que no se pudo reprogramar, y si bien se analizó cancelar el festival, éste continuará como estaba pautado: “Es lo que él hubiese querido”, afirmó Jorge Alcaide.