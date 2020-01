Ser madre a los 43: la increíble historia de la vallista que trajo al primer bebé del 2020

Aunque como tal no existe un punto exacto para considerar que una gestación sea de riesgo, la edad es uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Con el embarazo, el organismo se somete a una sobrecarga que se traduce en cambios físicos de peso y anatomía. El abdomen se distiende, las mamas crecen, los órganos internos se recolocan para hacer espacio al útero, hay cambios hemodinámicos, renales... etc. Sin embargo, cada mujer es única y casos como el de Analía Rojas sorprenden e intrigan. La vallista fue la sanjuanina que trajo al primer bebé del 2020, y la historia detrás del nacimiento tiene sus particularidades.

Ella está exhausta pero feliz. Tiene a su bebé en brazos y lo mira como si fuera su primer hijo. Pero la realidad es que Máximo es su cuarto hijo, y en su casa la esperan sus tres hermanas que lo sobrepasan ampliamente en edad. Ellas tienen 24, 18 y 16 años.

La mujer tiene 43 años, y como ella misma afirmó “la llegada del bebé fue inesperada, pero estamos muy felices porque nació sanito, teniendo en cuenta mi problema de presión y mi edad” sostuvo.

Analía trabaja en Valle Fértil como ama de casa, pero también se desempeña vendiendo semitas, pan “o cualquier changuita que valla surgiendo” como dijo ella misma. Quien agregó que “esto es volver a empezar, aunque más allá de todo de que me gustan los niños, es volver a lo de antes, una ya está grande y tiene complicaciones” dijo.

“Limpio las casas a veces, por ahí me buscan para cuidar a los enfermos, no tengo un trabajo seguro, hago trabajos fuera de la casa, y con este bebé vamos a ver qué puedo hacer en la casa, porque tengo un horno pizzero, pero si no sale nada tendré que salir a trabajar” afirmó.

En Vallé Fértil muchos la conocen como una mujer luchadora y la llegada de este bebé sin lugar a dudas trajo alegrías a todos.