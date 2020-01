Dramático: encontraron a una pequeña de 2 años deambulando sola en Santa Lucía

Una menor de 2 años fue encontrada deambulando sola, en la noche del miércoles 1 de enero, en una zona transitada de Santa Lucía. Tomando conocimiento de lo sucedido, personal policial de la Comisaría 5ta la trasladó al Hospital Rawson para constatar que no tuviera lesiones.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Gorriti y Acceso Este. La pequeña fue hallada por un grupo de policías que recorrían la zona y de inmediato fue trasladada al nosocomio capitalino. Allí, por protocolo, fue atendida por el médico legista que determinó que estaba bien de salud, en buenas condiciones de higiene y vestimenta.

Aparentemente la pequeña estaba al cuidado de sus tíos y en un descuido salió de la vivienda. "La nena estaba con sus familiares. Sus padres tenían otra actividad social y se quedó con sus tíos. En un momento la puerta quedó abierta y se fue", explicó Carlos Olivera, titular de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Tras pasar por el hospital, la menor regresó a la Comisaría 5ta. Allí se hicieron presentes sus tíos, quienes un poco alterados pidieron que se le restituyeran la nena de inmediato. Como esto no fue posible, porque no estaban autorizados, se mostraron nerviosos y no entendieron la disposición policial, por eso quedaron demorados.

Mientras tanto la pequeña se encuentra bajo el cuidado del personal de Niñez. Consultado si volverá con su familia, Olivera señaló que "Aún no se decide, tema de tiempos y protocolos a seguir. La Asesora de Menores también está interviniendo"