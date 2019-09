Qué opina una especialista italiana en violencia de género sobre el trabajo que se hace en San Juan

Anna Coluccia es una abogada italiana, especialista en violencia de género y en temas sociales. Coluccia es la gestora del Código Rosa, que revolucionó en materia de género la Justicia en la Unión Europea. La reconocida profesional ofrecerá una conferencia magistral y charló en exclusiva con Tiempo de San Juan sobre cómo se tiene que trabajar el tema género en el ámbito judicial, destacó la apertura de una comisaría de la mujer en San Juan y dijo que la violencia contra la mujer debe ser considerado una vulneración a los Derechos Humanos.

-Las cuestiones sociales y de género siempre la han atrevesado como profesional. ¿Cuánto falta por hacer?

-Falta muchísimo por hacer porque la violencia de género es una problemática muy compleja de características psicológicas, económicas, sociales y sanitarias. Es muy importante para la humanidad que la defensa de la mujer no sea afrontada sólo desde el derecho penal sino que la mujer debe ser ayudada a resolver el contexto en el que vive. No es simplemente una pena para el hombre que maltrata, es también pensar en que además de una pena debe ser tratado psicológicamente y pensar en una posible rehabilitación.

-¿Qué le debe la Justicia a las mujeres?

-No sólo la Justicia, la Justicia y el Estado deben hacer muchísimo. Un buen ejemplo sería que además de ayudar a las mujeres, ver qué se hace con quien comete el delito, como dije anteriormente. Se ha procedido en algunos lugares a internar a quienes maltratan a la mujer al mismo tiempo que cumple con la pena.

-¿Cómo analiza el tratamiento al tema violencia de género en América Latina?

-No sólo en América Latina sino en todo el mundo hacen falta leyes que sean efectivamente aplicadas. Hay dificultades para demostrar la violencia si no es física y en ese punto falta muchísimo en materia jurídica. Se tiene que trabajar también en diseñar una metodología que permita la conservación de las pruebas, desde un cabello hasta el esperma. La violencia contra las mujeres es un delito que atenta contra los Derechos Humanos. El sistema de la Justicia es importante pero no el único y no debe actuar solo.

-En San Juan funciona una Comisaría para la Mujer ¿Es útil?

-Es muy útil porque la mujer que denuncia con lo primero que se encuentra es con un policía, que no debe menospreciar, juzgar a la mujer. Debe estar preparado para escuchar, para ser un amigo. Es por eso que se hace necesaria una capacitación profunda, debe comprender, no juzgar nunca. San Juan es un ejemplo innovador en Sudamérica por esto.