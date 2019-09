Es sanjuanina y estudia en una prestigiosa universidad becada por el gobierno de Estados Unidos

Por Germán Rosales

Alejandra Silva (32 años) es sanjuanina y desde a principio de agosto integra el prestigioso programa de becas Fullbright para estudiar en la Universidad de Florida en Estados Unidos. Allí está realizando el máster en diseño y comunicación visual. Además, es licenciada en Letras de la Universidad Nacional de San Juan y profesora asociada en la casa de altos estudios y en el colegio San José antes de radicarse el país norteamericano. También realizó una especialización en edición en la Universitario Nacional de La Plata.

Alejandra está feliz por la gran oportunidad que le dieron para perfeccionarse en su profesión. “Estoy contenta porque me hayan elegido. Tengo la fortuna de ser una de las pocas becadas que el establecimiento educativo solventará todos los gastos de la matrícula, carrera, alojamiento y comida”.

La sanjuanina quedó maravillada en la ciudad Universitaria de California. “Es enorme, muy grande. El campus es muy diferente al concepto que tenemos en Argentina. Acá, en Estados Unidos, directamente es una ciudad con hoteles, centros comerciales y locales de comidas. Además, tiene una presencia fuerte de la naturaleza; muchas plantas, lagunas, animales; hasta cocodrilos. De hecho es la mascota de la Universidad”.

Alejandra está chocha por la camaradería que recibió al momento de llegar. “La gente es muy cordial y amable. Me ayudaron mucho para adaptarme y conocer donde voy a vivir los próximos años. Es un lugar muy tranquilo y la Universidad es el centro de vida de la ciudad. La mayoría de los edificios son bajos y muchos tienen un máximo de cinco pisos con un importante espacio verde entre una construcción y otra”.

Con respecto al ritmo de vida universitaria: “Desayunás temprano y no parás hasta la hora de la cena. Tenés un espacio breve para almorzar alrededor de las 13,00 hs y a las 18,00 hs ya estás cenando. Durante el día realizamos muchas actividades referido al máster que estoy estudiantes. Además, tenemos un transporte público gratuito para estudiantes para poder trasladarse porque las distancias entre un establecimiento y otro son muy grandes”.

Alejandra extraña mucho a sus seres queridos y a sus tres mascotas preferidas. A pesar de la tecnología ella siente que no es lo mismo. "Lo que más me cuestas es no ver a mis amigos y familia. Más allá que pueda llamarlo o chatear pero no es lo mismo. Para mi la comunicación cara a cara es lo más lindo en una relación. También, siento lo mismos con mis perros. Pensé en traerlos pero acá es algo muy particular porque deben pagar un alquiler mensual. Por cuestiones económicas lo tuve que dejar allá".

Beca Fullbright

Es un programa de ayuda para estudiantes universitarios patrocinado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los gobiernos de otros países. Además, se inició después de la segunda guerra mundial gracias a la iniciativa del Senador de Arkansas J. William Fulbright, con la esperanza de que al fomentar el intercambio entre estadounidenses y ciudadanos de otras naciones Se considera que es uno de los más prestigiosos del mundo y funciona en 144 países.