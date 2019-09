Le dieron perpetua por matar y se recibió de abogado en el Penal

Roberto Carlos Villarroel tiene 50 años y está preso desde hace 13. Gran parte de su tiempo en el encierro lo dedicó a estudiar. Y ese esfuerzo dio sus frutos: se recibió de abogado.

Villaroel está condenado a cadena perpetua por haber matado de un tiro en el pecho a su pareja y madre de sus cuatro hijos, Silvina Gómez, en el 2007. Pese a la condena de la Justicia, el decidió invertir su tiempo dentro de prisión.

“Estar acá no es fácil y tampoco es para cualquiera. Uno viene con su vida normal y de un día para el otro encontrarse acá adentro no es fácil. No hay un día que no piense en lo que hice, pero tomé la decisión de estudiar para ocupar la cabeza en algo”, dijo a Tiempo de San Juan.