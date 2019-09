El manual sobre San Juan estará disponible en todas las bibliotecas populares

Este 23 de septiembre, Día de las Bibliotecas Populares, el Ministerio de Educación entregó a bibliotecas populares ejemplares del manual de Nivel Primario “San Juan y Yo” para que todos los chicos que lo requieran puedan acceder a consultarlo.

En primer lugar, la directora de Bibliotecas Populares, Liliana Alaniz, expresó: “Le agradecemos por la inmediata respuesta, ya que tenemos un gran requerimiento por el libro. Es muy significativo que nos entregue hoy este material, en la conmemoración de los 149 años de la promulgación de las Ley de Bibliotecas Populares durante la presidencia de Sarmiento, quien sostenía que debían extenderse en la comunidad y divulgar el conocimiento. En la provincia hay 54 biblioteca populares que especialmente ayudan a los sectores más vulnerables”.



Por su parte, el secretario de Cultura, Mario Zaguirre, expresó: ”Siempre reclamo que se enseñe historia los chicos. Me parece que no se quiere lo que no se conoce. Es necesario que los chicos conozcan nuestra historia riquísima desde Narciso Francisco Laprida. Participar en la entrega de este libro que refleja parte de la historia sanjuanina me parece fantástico. Leo mucho de Sarmiento en el que siempre descubro algo nuevo, en lo que él escribió y sobre lo que de él se escribe”.

Para finalizar, el ministro Felipe De Los Ríos, dijo: ”Por la decisión política del gobernador Sergio Uñac se pudo reemplazar el antiguo manual para el Nivel Primario por este “San Juan y Yo”, que está totalmente actualizado. En breve se les va entregar digitalizado. Durante esta gestión hemos concretado la edición de tres libros, este para los chicos y dos para los docentes. Nos queda llegar al Nivel Secundario. Tratamos de cambiar el pensamiento a través de la formación en capacidades y habilidades, para aprender a emprender y poder generar oportunidades para lograr el desarrollo”.

Es la primera entrega que se realiza en soporte papel y digital, en los próximos días se complementará la entrega para que las 54 bibliotecas populares de San Juan, tengan los ejemplares necesarios.

Fuente: Sí San Juan