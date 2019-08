Más escándalo con miss trans: Mishele dijo que querían obligarla a operarse

La sanjuanina Miss Star Trans, Mishele Grimalt, dijo que quisieron descalificarla del concurso internacional por una discusión con una de las organizadoras. En las últimas horas se conoció, por redes sociales, el enojo de Mishele, apuntando contra Victoria Caram, responsable de la organización de Miss Star Trans Internacional, evento que se realizará en Barcelona, España. En declaraciones a Canal 13 San Juan, Mishele dijo desde Rosario que a pesar de los dichos ella no se siente descalificada del certamen. “Sobre la fiesta del Miss Trans, no he sido aún descalificada como la organizadora quiso por internas personales”, sostuvo la joven. Y agregó que pudo hablar con otra de las organizadoras que le confirmó que no estaba fuera del concurso.

Grimalt, aseguró que el motivo original del problema fue porque la organizadora del certamen, Victoria Caram, la mandó a operarse y ella le dijo que no. “Yo no soy una candidata preferida para ella porque ella tiene un concepto de belleza muy artificial y yo soy algo más natural. Básicamente me mando a que me opere, que me haga cirugías estéticas y yo le dije que no. Entonces eso provoco su enojo y amenazó con descalificarme”, afirmó la representante sanjuanina.