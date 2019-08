En el día del orgasmo femenino: ¿Qué buscan los sanjuaninos en un sex shop?

En el fondo de una galería céntrica de Capital yace el único comercio de San Juan dedicado a los placeres sexuales, un lugar donde los tabúes e inhibiciones quedan en la puerta y en su interior, quien ingresa, descubre un mundo lleno de posibilidades para explorar. Desde lencería erótica hasta dildos, la oferta es variada y para todos los gustos. En el Día del Orgasmo Femenino, animate, entrá, abrí la mente y descubrí si hay algo para vos.

Yanil es la dueña de Sex Shop San Juan y cuenta que su negocio, aunque se desarrolla como cualquier otro con la venta de productos y el pago de impuestos, tiene un aura especial por el impacto que tiene en la vida de sus clientes. Para la joven de Bahía Blanca, el dato no es menor cuando se habla del comportamiento de las personas que son del interior porque los prejuicios están a la orden del día. Sin embargo, nota que cada vez son más los que se despojan de ellos y deciden aventurarse en la compra de un juguete sexual.

Los clientes que llegan al lugar son diversos y de todas las edades (siempre mayores). Algunos acarrean preocupaciones por eyaculación precoz o disfunción eréctil, mientras que otros, que están en pareja, evitan caer en la rutina y para no aburrirse experimentan con nuevas cosas. Ya sea por curiosidad o por una razón particular, quienes se van con una bolsa en la mano -asegura Yanil- lo hacen satisfechos y por lo general siempre vuelven.

La vendedora de juguetes sexuales entiende que la verguenza es el principal motivo por el que muchos se acobardan y por ello ofrece total discreción. "Aveces compran y no se quieren llevar el dildo en caja, se lo meten al bolsillo aunque no quepa", cuenta entre risas al mismo tiempo que detalla que, cuando las compras son con tarjeta de crédito, en el resumen aparecen las siglas y no el nombre del negocio.

El 80% de los clientes son hombres, porque -según señala- las mujeres resultan un tanto más vergonzosas y también porque muestran interés en querer dar placer. "De las parejas heterosexuales que vienen, muchas veces las chicas se quedan afuera y son los varones los que entran a comprar. Pero esto con el tiempo va a cambiar, las mujeres se están animando a hacer cosas que nunca hicieron antes, por los tiempos que vivimos", sostiene.

Por su parte, las que sí compran son jóvenes de más de 35 años, con ganas de tener nuevas sensaciones en el ámbito sexual. Algunas veces psicóloga, amiga o confidente de sus clientes, Yanil asegura que "está bueno cambiar de mentalidad, expandirse a nuevas ideas, primero para encontrar uno el placer y luego compartirlo con otro".

¿Por qué hay un Día del Orgasmo Femenino?

El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino, una fecha cuyo origen se remonta a Esperantina, Brasil en 2006 cuando el concejal de ese pueblo José Arimateia Dantas Lacerda, impulsó una ley para defender el placer sexual en las mujeres, estudiarlo y abordarlo como una cuestión de salud pública.

El edil había accedido a una encuesta según la cual casi un tercio de las mujeres de Piauí, eran incapaces de llegar al orgasmo. Las redes sociales hicieron el resto y el 8 de agosto pasó a ser una fecha especial para visibilizar un tema al que los hijos del hierro se ocuparon de llevar a la categoría de tabú vergonzante.

El top tres de los juguetes más pedidos

1 - Vibrador con doble penetración. Como su nombre lo indica, su función es generar el placer a través de pulsaciones en las zonas íntimas. Con una forma ergomómica, la alimentación del aparato es con dos pilas. "Las parejas lo llevan para la previa en el sexo y tiene un costo accesible, si se tiene en cuenta la buena vida de uso que tiene", detalla.

2 - Anillo vibrador. Quien se lo pone es el hombre pero el placer está pensado para dos, pues las vibraciones se dan tanto en la vagina como en el pene. Además, lo que provoca es que la erección del hombre dure más tiempo. "Es muy solicitado", dice.

3 - Geles íntimos. De diversas marcas, los geles son esenciales para la lubricación en las relaciones sexuales. A precios acorde a todos los bolsillos, el producto varía en función de su tamaño y hasta algunos están saborizados. "Se los llevan mucho, son requeridos por cualquier tipo de pareja y personas", señala.

¿Y la crisis económica?

Aunque como en todos los comercios la crisis económica tiene su impacto, la dueña del local señala que la mayoría de sus clientes no escatima en gastos. "Algunos piden lo que buscan y ni preguntan cuánto cuesta, mientras que otros directamente me dicen que tiene 600 pesos por ejemplo para gastar", cuenta.

El local que nos abrió sus puertas está ubicado en calle Mendoza 47 Sur.