Funcionaria de la ONU deslumbrada con Anchipurac: "Nunca vi nada igual"

Tamar Hahn, directora del Centro de Comunicación de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay, está en San Juan asistiendo al VIII Modelos de Naciones Unidas que se realiza en la provincia.

La funcionaria, entre otras actividades, recorrió Anchipurac, el Centro ambiental sanjuanino, y quedó deslumbrada.

“Me pareció impresionante Anchipurac en su desarrollo conceptual, técnico, tecnológico y arquitectónico. También por el uso de energías renovables para todo el predio, la manera en la cual las guías explican utilizando métodos interactivos para que se entiendan completamente las estaciones. En cuanto a los temas, los que más me gustaron fueron los que enseñaban sobre energías renovables, el tratamiento de los y el del cambio climático”, comentó la funcionaria.

De las 15 estaciones o sectores que tiene Anchipurac en la visita guiada, Hahn destacó entre todos a dos por mostrar la realidad a la que ha llegado la humanidad, dijo que “el video del cine 360 y la estación sobre cambio climático me parecieron muy interesantes, crudos y necesarios porque nos hacen reflexionar sobre el daño que le hemos hecho al planeta, pero también nos hace saber que si colaboramos entre todos podemos solucionar los problemas que ocasionados”.

Durante la visita de la funcionaria había alumnos de diferentes instituciones educativas también conociendo el Centro Ambiental. Hahn afirmó que le encantó ver a gran cantidad de chicos de tantas escuelas presentes aprendiendo en un lugar de primerísima línea. Asimismo contó que “escuché a dos alumnas que sacaban cuentas sobre cuántos años tendrán cuando la temperatura suba un grado más, reflexionaban, habían aprendido”.

Por otra parte, destacó que “se ha transformado un lugar que era muy negativo para el medio ambiente porque era un basural en un sitio muy positivo para todos. La verdad es que no he visto algo similar en calidad en otros países del mundo en los que he vivido y he visitado en comparación con lo que he visto acá hoy en Anchipurac. Creo que la provincia debe estar muy orgullosa de lo que ha logrado con este Centro Ambienta para su gente, para sus escuelas, para sus niños".