En la UNSJ, intentan evaluar en la primera quincena del mes por el ausentismo

"Los docentes intentan concentrar las evaluaciones durante la primera quincena del mes. Es que a partir de la segunda quincena se nota un gran ausentismo por la crisis económica", indicó en Paren las Rotativas la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Mónica Coca.

La funcionaria dijo que los profesores han notado que los alumnos empiezan a faltar a partir del 15 en forma más recurrente. A esa altura del mes, es cuando hay menos dinero en las casas y por ende, tienen menos efectivo para asistir a las facultades. Para evitar que pierdan los parciales, los docentes intentan concentrar los parciales, evitando así que los estudiantes pierdan las clases más importantes.

Cuando las familias cobran, pueden asegurar los pasajes de los chicos, pero luego se dificulta hasta llegar al punto de tener que faltar o elegir algunas materias para cursar. "Tenemos una batería de becas, pero los recursos son limitados, no hay beca que sea suficiente. Vemos día a día que trabajamos enfocándonos en la calidad y en la contención, pero no damos más abasto para evitar estas ausencias en estas segundas quincenas. Los docentes son muy sensibles a esta realidad, no van a dejar afuera a un alumno por una situación así", explicó Coca.

Las becas PROGRESAR eran una especie de contención para los estudiantes pero desde que se recortó la cantidad desde la Nación, se le complicó a muchos alumnos poder asistir a la facultad.