Un famoso sanjuanino denunció que fue acosado por un poderoso hombre de la TV

Hasta él mismo lo había "olvidado". Sin embargo, en su paso por PH: Podemos Hablar (Telefe) el sanjuanino Nicolás Magaldi (32) sorprendió a todos los presentes al revelar una desagradable experiencia que vivió a poco tiempo de debutar en el medio.

Es que, el conductor de El show del problema (El Nueve, a las 13.15) confesó ante las cámaras del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff que cuando trabajaba en C5N fue víctima de acoso sexual por parte de un poderoso hombre que se desempeñaba en ese canal.

"Esto no lo dije nunca en público pero lo voy a referenciar, no lo voy a contar de forma literal, ni con nombre ni apellido, nada. No hace falta, pero son cosas que le pasan a un pibe que viene del interior a ver cómo es este mundo de los medios”, arrancó diciendo el periodista en el segmento "punto de encuentro".

Y continuó: "Cuando laburaba en el canal (por C5N), una persona hablaba mucho de mí públicamente. Cada tanto hacía referencia a mí. Entonces, me llamaron los directivos para saber si pasaba algo, si yo tenía algo con esa persona".

Nicolás Magaldi. (Captura de TV)

En este sentido, recordó que las autoridades antes mencionadas lo "encerraron en una oficina" para interrogarlo.

"La persona que hablaba de mí era un hombre, y lo primero que me preguntaron los directivos fue si yo era gay. Así arrancó la charla. Cuando uno es muy pendejo uno ve a los productores generales como muy arriba y me paralicé, quería justificar que tenía una novia que estaba en Córdoba...", recordó algo incómodo con esa situación de su pasado el conductor sanjuanino.

Entonces, Magaldi contó que los directivos del multimedio le aconsejaron no ir más a hablar al programa del hombre en cuestión. 'Porque él quiere estar con vos'", aseguró Nicolás que le dijeron.

"Cuando me dijeron eso conecté con un montón de situaciones de esa persona que trataba de seducirme...", destacó el conductor televisivo y mencionó que "en un momento, él (por el hombre que lo acosaba)" hasta le "mandó una solicitud de amistad en Facebook".

"Yo no la acepté", explicó el periodista y sumó: "Ahí empezó todo el circo de que yo no aceptaba esa solicitud. Yo no entendía qué pasaba y después, cuando me agarraron esos directivos y me preguntaron eso, me enteré que esa persona quería tener algo conmigo".

"Empecé a conectar con otras situaciones de la vida real que iban un poco más allá. Yo en ese momento no entendía lo que era el acoso, no me había pasado nunca y pensaba que era una situación no para un hombre. Lo viví acá (por el medio) por primera vez y fue feo", agregó el animador de El Nueve.

"Son cosas que pasan y mucho. Más allá de un acoso yo lo llamo una relación de poder. Cuando vos tenés una cierta autoridad, decirle algo lindo a una chica quizás antes sonaba como 'qué bien, la estás vanagloriando y hoy quizás la estás inhibiendo y bloqueando totalmente. Hay que tener mucho cuidado porque a veces lo que suena como un halago termina perjudicando, a mí no me hizo nada, no me pasó nada porque me distancié...", explicó.

En ese momento del programa, Andy le preguntó a Nicolás por qué no daba a conocer la identidad de ese hombre del medio. "¿Por qué no lo querés decir?", quiso saber Kusnetzoff. "Me parece que hay cosas que no deben ser públicas porque no pasó nada más que eso, sería armar un quilombo al pedo, saltarle a una persona", contestó Magaldi.

En tanto, Virginia Gallardo, quien también estaba invitada, le preguntó: "¿Es alguien que conocemos?". A lo que el conductor respondió: "Sí, obvio. Pero igual no importa".





Fuente: Clarín