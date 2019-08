San Juan, ciudad fantasma en el día no laborable

Por ser día no laborable, los comercios tenían la opción de abrir o no sus puertas hoy, aunque la Cámara de Comercio de San Juan recomendó a sus socios no abrir sus puertas y muchos siguieron ese consejo. Esta disposición, sumada a las bajas temperaturas, el nublado y la amenaza de lluvia con los que arrancó el lunes, hizo que la ciudad esté prácticamente desierta a primera hora de la mañana.

Con poco movimiento de vehículos y menos de gente en el centro, se vio a algunos locales que decidieron abrir sus puertas, especialmente cafés y empresas como aseguradoras y obras sociales pero la postal de la mañana que lideró fue la de las persianas bajas.