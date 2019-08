Mañana de confusión por el congelamiento de las naftas en San Juan

Luego de que Mauricio Macri anunciara el pasado miércoles un congelamiento durante 90 días en los precios de las naftas, la medida quedó en suspenso y supeditada a una reunión con las petroleras. "Estamos congelando la nafta por 90 días, para que la inflación no los afecte", dijo el mandatario en la conferencia de prensa de esta mañana. Sin embargo, el acuerdo con las petroleras aún no estaba firme.

Si bien en un primer momento trascendió que el Gobierno iba a dar marcha atrás con la medida, aclararon que ésta seguirá en pie, pero que no se hará por decreto sino que buscarán llegar a un acuerdo con las empresas. Esto generó confusión en los usuarios de todo el país que no sabían si efectivamente quedó plasmada o no las nuevas políticas económicas.

En un relevamiento propio por alguna de las estaciones de servicio de la provincia, esto opinaban los sanjuaninos.

En problema fue que las petroleras se enteraron del congelamiento del precio de las naftas cuando lo anunció el propio Macri. Asimismo, el peligro de este tipo de congelamiento es la posibilidad de quedarse sin producto y lo que pasará con el precio del barril de petróleo internacional. Desde la cámara de expendedores de San Juan afirmaron que no va a haber desabastecimiento en San Juan y que estas medidas eran necesarias para torcer el rumbo en el que se encontraba el sector. Pero la gente no tardó en manifestar sus dudas a los lineamientos planteados por el macrismo.

El congelamiento de las naftas es una de las medidas que tomó el Gobierno tras la dura derrota electoral en las PASO del 11 de agosto y un comienzo de semana negro en los mercados. El objetivo fue beneficiar a la clase media y a las pymes. Los detalles aún faltan pulirse del todo, pero el Gobierno Nacional dice que la medida será un hecho.

En lo que va del año, el mercado de combustibles sufrió una caída de entre 10% y 15% interanual, entre la nafta súper y premium, según dijeron en la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra). "Estimábamos por los comentarios que era inminente un aumento de combustible grande. Este congelamiento por un lado nos da tranquilidad, para parar la pelota, y por otro lado estamos conversando con las petroleras para que no haya desabastecimiento", dijo Vicente Impieri, presidente de Fecra en La Nación.