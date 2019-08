¿Cómo estará el tiempo en San Juan el viernes?

Luego de una semana bastante estable, el viernes parece que no escapará a esa lógica. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones del tiempo en San Juan serán muy similares a las del jueves y el miércoles. Cielo parcialmente nublado, temperaturas no tan bajas (es decir que no estarán por debajo del cero) ni tan altas. Tampoco estará tan ventoso como para meter la ropa adentro.

La temperatura máxima será de 21º y la mínima de 3º. Las nubes ocuparán una pequeña porción del cielo sanjuanino durante el día y la noche, pero no evitarán que el sol caliente la tarde sanjuanina.