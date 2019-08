Los hijos de la cárcel: niños que nacen y se crían en el Penal de Chimbas

Por Pablo Amado

La mayoría de los niños y niñas que viven en el penal no saben lo que es una plaza. Se asombran cuando ven un camión de bomberos. O un colectivo. Les llama la atención lo que para otros es normal. Muchos no saben lo que es un abrazo paternal y ven a sus hermanos cuando pueden. Están acostumbrados a ver solo lo que está dentro de los grandes muros. Y conocen más de requisas y de códigos carcelarios que de juegos y acertijos.

Si bien no son ellos los que están legalmente privados de la libertad, por el solo hecho de que sus madres cayeron presas y que nadie más los puede criar, viven en carne propia la vida de un preso. Cuando cumple 4 años y festejan su cumpleaños, ese mismo día se separan de su madre; y en el mejor de los casos van a parar a la tutela de un familiar, o en su defecto, a las instituciones del Estado.

Nacer condenado. Vivir los primeros años de la vida en una cárcel. Es un hecho que en Argentina está aumentando a un ritmo vertiginoso por la cantidad de mujeres en prisión, a eso se suma que los padres de esos niños muchas veces también están presos, quedando los menores con muy pocas opciones que no sea la de compartir la celda con su madre. Según los datos aportados por el Servicio Penitenciario de San Juan en estos momentos en el Penal de Chimbas hay 11 menores que viven con sus madres en módulos especiales del sector mujeres. Desde que nacen hasta cumplir los 4 años comparten la condena con su progenitora, rodeados de barrotes que envuelven la tristeza propia del encierro y los problemas que muchas veces se resuelven con violencia. En el siguiente informe daremos a conocer la realidad que se vive con esta problemática contado por las voces protagonistas: las madres presas, las guardiacárceles que conocen el lado más siniestro del asunto, y los docentes y psicólogos que intervienen en el proceso de lograr una inserción a la sociedad, que en muchos casos, todavía ni siquiera existe.



Cuando llegamos al Penal de Chimbas nos estaban esperando tres mujeres que están privadas de su libertad. Todas madres, con realidades similares tanto en la cárcel como en la calle. Poca o escasa educación, inicio temprano en la actividad delictiva y problemas con adicción de estupefacientes. Una de ellas le había pedido a la Justicia que se llevara a su hija de 3 años antes de que cumpliera el límite de edad, para así evitar la dolorosa separación que de todas maneras, es inevitable. Las otras dos conocieron y criaron a varios niños que compartían y comparten condena con sus madres. Todas nos dan su visión de la crianza singular que tienen estos menores que nacen y se crían en la cárcel.

Hay una premisa que es compartida por todas las madres con las que hablamos. Y es que la cárcel no es lugar para criar a un hijo. “El problema es que muchas veces no tenemos con quien dejarlos afuera, en mi caso mis hermanas tienen muchos hijos y el padre de la nena también está preso acá, por eso a mí no me quedo otra que traerla acá conmigo; pero hubiera preferido que no fuera así y que aprenda cosas de la calle como estar en una plaza, y no en el calabozo como fue por 3 años” afirmó una de las internas consultadas por este medio. Otra de las reclusas que tiene varios años de condena en su espalda y que ahora se dedica a realizar artesanías de tela para vender, nos dijo en la entrevista que “una es grande y una es la que cometió el error, para mí los chicos no tendrían que estar acá” con un dejo de cierta tristeza por los menores que pasan los días junto a ellas en las celdas.