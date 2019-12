Futbolistas sanjuaninas se denominaron 'violadoras': una jugadora pidió disculpas

Después de que se generara un revuelo en las redes sociales por un posteo que compartieron algunas jugadoras de fútbol de San Martín, en el que se proclamaron 'violadoras' como si se tratara de una condición triunfal, una de las involucradas pidió disculpas a través del mismo medio y reconoció que se equivocó.

Es que el último sábado, circuló por las redes sociales una imagen con la que las futbolistas verdinegras cargaban a un equipo rival con parte de la letra de 'Un violador en tu camino', la canción de protesta de grupos feministas contra la violencia de género, luego de que el colectivo chileno 'Lastesis' realizara una performance que se volvió viral.

Ante la indignación de otras jugadoras, la joven involucrada en la polémica -una menor de edad- aseguró que tomó conciencia sobre la realidad que aqueja a las mujeres y que el tema no es para tratarlo con liviandad. "Ahora estoy tomando conciencia que con eso no se juega. Soy mujer y se lo que es andar con miedo de que te violen. Creo que mi grado de inmadurez me hizo pensarlo como un chiste", sostuvo.

Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol aún no se han referido sobre el tema de forma oficial, pues recién se pondrá en discusión esta noche cuando haya asamblea de la comisión directiva. Por lo pronto, la directora del Departamento de Fútbol Femenino Mónica Vela indicó que la situación fue penosa y que la medida ideal, más que la sanción o el castigo, es el diálogo con las jóvenes que todavía están en formación.

La 'gastada' era para Palermo FC, combinado con el que debía disputar la semifinal de un torneo amistoso el último viernes pero, por cuestiones de organización, el juego no se concretó. La versión oficial asegura que por demoras en el inicio del encuentro, el de Concepción decidió no jugarlo y el partido ganado fue otorgado a las Cobras. A raíz de esto, comenzaron los dardos vía redes entre las jugadoras. Entonces surgió el polémico posteo.

Al igual que lo hizo el Club San Martín, el equipo que era el blanco de la broma, mediante su cuenta de Facebook, también salió al cruce y se lamentó el hecho, llamando a la reflexión de las protagonistas.

Es que la institución verdinegra repudió el hecho un comunicado la incitación a la violencia.