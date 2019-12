Video: los casos más tristes y los hechos policiales más escandalosos del 2019

1-Primer femicidio del año: Miryam Morales, brutalmente asesinada en Pocito

El 15 de febrero, la mujer del Médano fue asesinada por su ex quien le propinó 9 puñaladas y, tras el violento ataque, escapó y se mantuvo prófugo hasta que la Policía lo encontró y lo detuvo. La Justicia lo procesó y tras las rejas espera por la prisión perpetua. https://tinyurl.com/uzfdrkr

2-Marzo sangriento: tres crímenes por traición y venganza

En un mismo mes, dos sanjuaninos y un estadounidense fueron asesinados a sangre fría, traicionados por conocidos en sus propias casas. Silvio Carpio, Aldo Agustín Pérez y Jesse Jay Cieslicki fueron atacados por gente de su entorno tras noches de alcohol y excesos.

3-Vergonzosa detención de la mamá de Talia Recabarren

Por un increíble error del juez Ricardo Moine, la madre de la joven zondina asesinada por su novio fue detenida en comisaria tras ser denunciada por el femicida. El bochorno duró algunas horas hasta la liberación de Anabela Recabarren, quien conmocionó a la provincia con su llanto al salir detrás de las rejas. https://tinyurl.com/qkhwsut

4-Sanjuanina abusada por su padre y hermano reveló detalles del calvario en tv nacional

En el programa de Mariana Fabbiani por Canal 13, la joven sanjuanina que sufrió la violación de sus familiares más cercanos –ya condenados- describió la pesadilla que vivió durante años con la complicidad de su propia madre. Su relato estremeció al país. https://tinyurl.com/umpph8n

5-Caso Brenda, el femicidio que nadie quiso ver

Brenda Requena desapareció el 11 de julio en Campo Afuera, Albardón. Ese día, su marido Diego Álvarez denunció que ella se marchó al ser sorprendiera con el amante. La Policía y la justicia instalaron esa versión en los medios y, en vez de investigar un femicidio, se cuestionó la vida de la joven. El 16 de ese mes, hallaron su cuerpo descuartizado y calcinado. Álvarez ahora está preso y procesado procesado por homicidio agravado por el vínculo y violencia de género. https://tinyurl.com/vpqn4fq

6-El niño masacrado por una jauría

Sucedió el 4 de septiembre pasado. El pequeño Sahir Peñaloza, de 2 años, se alejó de su madre y fue atacado por 9 perros dentro de la finca donde vive su familia, en Marquesado, Rivadavia. Los mordiscones de los animales le provocaron gravísimas heridas y, aunque fue llevado al Hospital Marcial Quiroga, el niño murió. El único imputado en el caso es Oscar Ochoa, el casero de la propiedad y el supuesto dueño o, al menos, el que tenía esos animales. https://tinyurl.com/uygexpw

7-Ridao y la agresión a una locutora al aire

El 24 de septiembre se viralizó un audio en el que se escucha cómo el empresario sanjuanino Rodolfo Wilson Ridao insulta y aparentemente golpea a la locutora Claudia Vázquez en su programa en radio Bohemia. El caso tuvo repercusión nacional. Ridao permaneció prófugo hasta que le dieron la eximición de prisión. Siempre negó ser maltratador, pero el juez Matías Parrón lo procesó en noviembre pasado por lesiones leves agravadas por violencia de género y amenazas. https://tinyurl.com/rozl2n3



8-El comisario Padilla y el escándalo del depósito judicial

Todo comenzó con una denuncia a principio de septiembre por la entrega irregular de un auto radiado en el depósito judicial de 9 de Julio. Ahí se descubrió una serie de supuestas maniobras ilegales que involucran al comisario Gustavo Padilla, jefe en ese predio. Ya tiene dos procesamientos: uno por el uso de una camioneta secuestrada y otro por apropiarse de un auto radicado, supuestamente mediante una estafa. También lo investigan por robo de autopartes. https://tinyurl.com/ws8fsat

9-Un médico y ex rugbier, acusado de golpear a cintazos a su hija

El ecografista y ex jugador de rugby, Juan José de la Plata, fue denunciado –a principios de octubre pasado- por su ex pareja por propinarle una salvaje golpiza a su hija de 13 años. La causa recayó en el Primer Juzgado Correccional, a cargo del juez Juan Pablo Ortega, quien ordenó de inmediato su detención y traslado al Penal de Chimbas. Luego, lo liberó y lo procesó por lesiones leves. También, le prohibió acercarse a su hija y ex mujer. https://tinyurl.com/vt5pl7w

10-Un ex funcionario municipal de Caucete, acusado de abusar de su hija

El escándalo salió a la luz el pasado 5 de noviembre. Una joven, de 20 años, denunció a su padre, un ex funcionario municipal caucetero, por los supuestos abusos sexuales que sufrió desde que tenía 13 años. Por orden del juez Benito Ortiz fue detenido. Investigan, también, si el empresario la prostituía y exponía a otras perversiones para obtener beneficios propios: creen que filmaba esos encuentros para extorsionarlos con dinero o favores. https://tinyurl.com/t5cl9k

11- Asesinaron a un empresario español en su casa country en Rivadavia

El cadáver de Gonzalo Giménez Avendaño, de 51 años, fue encontrado en la tarde del pasado 9 de octubre, en su casa del country Portal de las Sierras, en Rivadavia. No había signos de violencia ni en puertas ni en ventanas por lo que desde un principio se descartó un asalto. Hubo 5 jóvenes mujeres detenidas –amigas del empresario, de origen español- y todas ya fueron liberadas. El caso, un mar de dudas. https://preview.tinyurl.com/yx8x8xne

12-Femicidio en Trinidad: asesinó a su mujer y luego se suicidó

La mujer, Fabiana Paola Agüero (55), había ido al departamento de su ex pareja, Rogelio Schiaroli (71), en Trinidad, a buscar sus pertenencias ya que se había separado. Al llegar, Schiaroli le disparó en la cabeza y la mató en el acto. Luego, intentó suicidarse de un tiro en la sien. Quedó con vida y lo llevaron al hospital Rawson. Este hecho fue el viernes 13 de diciembre. El lunes siguiente, trascendió que el femicida había fallecido. https://preview.tinyurl.com/wb9p5co

13-Denunció a un profesor de la Escuela Boero de haberla abusado sexualmente

Una joven, de 18 años, realizó una denuncia en la Comisaría para la Mujer acusando de abusador a uno de sus profesores de la escuela Rogelio Boero o E.P.E.T N° 1. La muchacha cuando dio a conocer su hecho explicó que estos vejámenes empezaron cuando ella tenía 15 años y se extendieron hasta los 17. El profesional fue identificado como Roberto Suizer y lo mandaron al Hogar de Ancianos, en vez de la prisión. https://preview.tinyurl.com/w7nnsv6

14-Horror en Valle Fértil: la penosa historia de las tres hermanitas violadas y contagiadas de sífilis

Las nenas sentían dolores en su cuerpito, las pequeñas querían ir al doctor, la madre aceptó y se encontró con ese terrible parte médico, sus hijas habían sido abusadas y contagiadas de una gran enfermedad de transmisión sexual, sífilis. Las pequeñas no lo ocultaron más y se lo dijeron a sus padres, que su tío les había hecho esto. La denuncia se radicó en el ANIVI y comenzó el proceso judicial, que por ahora se sabe que el hombre se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario. https://tinyurl.com/wnnl2a7

15-El terrible accidente en la Costanera que se cobró la vida de dos amigos

El impacto fue fatal y los dos ocupantes de la camioneta utilitaria que iban quedó destrozada. Sus cuerpos no aguantaron la violencia del golpe y los médicos nada pudieron hacer. Andrés Alexis Britos (30) y Hugo Orlando Trías (35), así eran los nombres de los dos hombres que fallecieron en este terrible accidente ocurrido la madrugada de la pasada madrugada del 5 de mayo. https://tinyurl.com/sfxz68b

16-El trágico destino de los hermanos que vinieron a San Juan y murieron en un accidente

La mañana del pasado miércoles 5 de mayo empezó de la peor forma, dos hermanos, que iban en una motocicleta, morían al protagonizar un fuerte accidente contra un colectivo de la empresa Mayo, en Rawson. Uno murió en el acto, el otro sobrevivió unas horas pero no aguantó las graves heridas que recibió y murió en el nosocomio. Ellos eran Francisco y Alexis Quevedo, dos hermanos oriundos de La Rioja, pero que se vinieron a San Juan para hacer una mejor vida. https://bit.ly/2t4oZdL

17-Descontrol y pánico en Trinidad por el incendio y las explosiones en un depósito de químicos

Una falla eléctrica, esta fue la causante del terrible incendio que hubo en este depósito de fertilizantes en Trinidad, Capital. Las llamas que parecían lava y las explosiones hicieron asustar a todos los vecinos de la zona y pensaron por momentos que las llamas serían incontrolables. Los bomberos actuaron por horas y recién pudieron sofocar las llamas 8 horas después de incesante trabajo. Todo quedó devastado y la construcción inutilizable. https://bit.ly/2SDCeNr

18-La desesperación de una mujer que llegó con su hijo recién nacido al Rawson y estuvo detenida

Fiorela Eiras decidió tener el hijo en su casa y fue al Hospital Rawson para que al nene lo asienten y le hagan los primeros estudios, pero lo que creyó que todo era una rutina terminó siendo una pesadilla, ella detenida y sin su hijo porque creían que no era de ella. Las horas pasaron y verificaron que era de ella, volvió a estar con ella y después de 48 horas, salió con su hijo y volvió a su casa. https://bit.ly/2SsvOk2

19-Iban a hacerse la diálisis, un auto los chocó y murieron dos personas

La mañana del 28 de junio empezó de una forma terrible. Un choque entre un auto y una combi que trasladaba a pacientes de diálisis, dejaba el saldo de Danilo Castillo, un nene de 14 años, muerto y un hombre muy mal herido. El conductor del auto, un Chevrolet Corsa, huyó y no se supo más nada de él, las horas pasaron y el otro ocupante de la combi, Juan Oviedo (64) moría. El conductor del otro rodado, Rodrigo Díaz (19) se lo atrapó y quedó detenido, pero tras meses de prisión quedó en libertad. Este joven todavía no es procesado por la Justicia. https://bit.ly/2t8dIt3

Textos: Luz Ochoa, Walter Vilca, Gerardo Bustos y Pablo Mendoza.

Video: Santiago Staiger

Voz en off video: Pablo Amado

Producción integral: Natalia Caballero