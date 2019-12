Todos en cuero: instrucciones para ser nudista en San Juan

Comen asado, se bañan en la pile, juegan al tenis, se divierten con juegos de mesa, comparten un mate, charlan. Una típica reunión de amigos en San Juan. Pero desnudos. ¿Por qué hacen esas cosas sin ropa? “¿Por qué no?”, responden. Y más: “¿Por qué usas ropa cuando nadás si cuando estás en la ducha no te ponés nada? Andar sin ropa es más cómodo, ni hablar de cómo se sobrelleva el calor sanjuanino sin tanta tela encima”.

La corriente nudista está instalada en San Juan hace más de una década. Sí. Se piensa y se practica sin pudores. Son apenas un puñado. Por años fueron apenas dos, luego cuatro y así se fueron sumando adeptos a esta movida que invita a preguntar. Ahora son unos 15 que se juntan una vez al mes en invierno y al menos dos veces en verano.

Gustavo y Marisel andan desnudos frente a otras personas, pero no muestran la cara ni dan sus nombres completos o verdaderos porque son profesionales y temen que los patrones no entiendan sus elecciones. Algunos de sus familias, amigos y compañeros de trabajo saben y, generalmente, reciben apoyo. A Marisel una vez ser nudista le costó el trabajo.

En el grupo hay laburantes de varios ramos y de distintas edades, tirando a clase media. Son pareja, como casi todos los integrantes de esta especie de club que busca crecer en socios. Aplica hablar de militantes. Porque definen al nudismo-naturismo (aquí lo toman como sinónimos) no como una actividad sino como una forma de vida.

Filosóficamente es una mirada muy diferente del mundo. Se sienten cómodos con la desnudez y sostienen que vestirse tiene que ver con razones culturales, prácticas o climáticas. Practican la aceptación del cuerpo. Y luchan contra múltiples prejuicios. El primero: que el nudismo implica sexualidad, lo que subrayan que es el mayor error conceptual al que se enfrentan.

En la pacata San Juan el nudismo es pura osadía. Como no tienen espacios o clubes especiales como en otros lugares del país y el mundo, alquilan casas donde hacen las juntadas. No son secretas pero sí muy exclusivas. Allí pasan el rato olvidándose del mundo textil por unas horas.

¿Cómo se hace para entrar en este grupo? Gustavo cuenta que cuando se acerca algún interesado, lo citan en un café y algunos de los miembros lo entrevistan. Le preguntan qué espera encontrar en el grupo, qué cree que es el nudismo. Y evalúan. Si la persona no está preparada para entrar, se lo dicen sin vueltas. “Muchos van con la idea de que esto es para conocer gente y tener sexo, y nosotros les explicamos que no somos swingers, que nada que ver”, explica el socio fundador.

Al llegar a la casa donde hacen la juntada, se van desnudando de a poco. Para saludar se dan dos besos como todos los sanjuaninos, a veces los hombres se hacen un poco para atrás cuando abrazan, pero el resto del trato es normal. Al charlar se miran a los ojos, no las partes íntimas, porque es natural que estén expuestas. Tener que explicar esto para ellos es una obviedad. Van flaques, gordes, jóvenes, gente entrada en años. A los niños los dejan en casa.

Las preguntas inocentes que un integrante del universo textil puede tener las contestan con seriedad y entendimiento. Por ejemplo, ¿cómo cocinan? “Somos muy cuidadosos de la salud, cuando alguien hace asado o frito se pone delantal”, cuenta Marisel. ¿Y con la menstruación qué pasa? “También es algo propio del cuerpo, la mujer se pone un tampón y usan un shortcito, todos entienden que está indispuesta”, apunta ella. En ese plan “sanitario”, cada uno se sienta sobre una toalla o prenda propia. ¿Y las erecciones? “También son naturales. No son frecuentes pero si pasan no se les presta atención o da para alguna broma”, apunta él. ¿Y con la religión qué pasa? “En el grupo hay católicos, practicantes, no practicantes, ateos y evangelistas, no influye”, asegura Gustavo.

El desnudo puede llegar a ser ofensivo para los “textiles”. Por eso los naturistas aclaran que sólo se sacan la ropa en lugares apropiados. “No somos exhibicionistas”, remarca Gustavo. Si la situación lo permite se sacan la ropa en lugares públicos pero, apenas ven a alguien, se visten rápidamente. Si la Policía los pesca en cuero pueden ser castigados por cometer una contravención.

Si querés participar del grupo podés contactar a Carlos 264 465-1525 o Gustavo 264 576-3718.