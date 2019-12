Sanjuaninos afectados por el ventarrón podrían seguir sin luz hasta el sábado

Los problemas parecen no terminar para varias familias sanjuaninas que no tienen luz desde el pasado martes 24. Incluso varios no tienen ni energía ni agua, porque en muchos casos para que este último servicio funcione correctamente depende de la electricidad. Para peor, los inconvenientes persisten, ya que algunos sanjuaninos podrían pasar hasta 5 días sin tener luz, según confirmaron desde Energía San Juan. Todo esto, mientras el calor parece va en aumento, la paciencia de algunos se agota y se traduce en cortes de calles.

Según afirmó a este diario el gerente general de la distribuidora de energía local, Eduardo Tejada, la restauración podría demorarse un poco más de la cuenta. “Estamos trabajando con mucha intensidad para resolver este tema, en este momento tenemos 1000 usuarios sin servicio, el daño ha sido muy grande en esta oportunidad, por eso le pedimos a la gente que tenga paciencia, vamos a restablecer el servicio entre este viernes y el sábado” sostuvo Tejada.

En tanto que las zonas que fueron más afectadas según la institución, corresponde en mayor medida a aquellas que tienen arbolado de gran tamaño en sus calles. “En donde todavía tenemos muchos problemas es en Albardón, Pocito, Santa Lucía, Angaco, Capital y casos puntuales en La Bebida” sostuvo el gerente general. Y agregó que “en total hay 200 personas trabajando, muchas estuvieron 24 horas de corrido, los problemas que estamos tratando de resolver son para solucionar los niveles de alta y media tensión, aunque en muchos casos se han dañado los transformadores enteros. Después tenemos muchos reclamos particulares por eso le pedimos que tengan paciencia porque vamos a solucionar todos los casos” sostuvo.

Además Tejada afirmó que “en nuestro call center le estamos dando prioridad a aquellos que demanden asistencia inmediata, también tenemos dialogo directo con el 911 para los pacientes que son electrodependientes, de estos casos ya hemos resuelto todos los que nos han llegado, pero es importante que nos hagan saber si hay más de estos” afirmó.

Otro de los datos importantes a tener en cuenta es que “hasta ahora el daño del viento afectó a 25.000 personas, pero todavía no hemos sumado a los departamentos alejados” sostuvieron desde la gerencia de Energía San Juan.

El teléfono de reclamo es el siguiente 0800 666 3637.