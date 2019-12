¿Quién fue la diva sanjuanina que dejó "su marca" en el bastón de Alberto?

View this post on Instagram

u2728Juan Carlos Pallarols: el artista detru00e1s de los bastones presidenciales argentinos. Este martes Mauricio Macri entregaru00e1 el bastu00f3n al nuevo Presidente Alberto Fernu00e1ndez, y tuve el placer de dejar mi energu00edau2728u2728ud83dude4fud83cudffb Que lindo recuerdo. Les cuento que Pallarols recorre todo el pau00eds durante 12 meses para que todos formen parte de la creaciu00f3n del bastu00f3n presidencial.