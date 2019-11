La historia del albañil sanjuanino que hizo un CV a mano porque no tenía plata para fotocopias

El sábado 26 de octubre, Maximiliano Alfredo Chifel, oficial albañil, se quedó sin plata para imprimir currículums, por lo que decidió hacer uno a mano para luego publicarlo en Facebook. Hacía poco menos de dos meses había quedado desocupado y no lograba encontrar trabajo. Nunca imaginó las repercusiones que iba a tener. Las respuestas a su publicación superaron todo tipo de expectativas, tal es así, que casi dos semanas después aún tiene hasta diez ofrecimientos por día.

“Gracias a esta estrategia conseguí trabajo. Todas las llamadas han sido gracias a eso. A muchos les tuve que decir que no para no quedar mal o les pedí que me esperaran”, sostuvo en entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan.

Maximiliano tiene 37 años y vive en su casa del Barrio Héroes del Belgrano de Santa Lucía con su esposa y sus dos hijos. Cuenta con mucha honra la historia de cómo pudo sobreponerse al desempleo de casi dos meses. Él, se quedó sin su trabajo que tenía desde hacía casi dos años integrando una de las cuadrillas del Municipio de Santa Lucía. Gracias a su publicación, que se viralizó en las redes sociales, consiguió lo que tanto ansiaba: poder trabajar.

Entre semana sale temprano de su casa, alrededor de las 7 ya está en la calle y recién regresa a las 20. “Trabajo de manera particular en la construcción. Si bien ahora no he agarrado trabajos grandes, me están saliendo changas todo el tiempo. En la mañana voy a un lado y en la tarde a otro.”, indicó el hombre que dice conocer todas las “mañas” del oficio, cosa que ya viene de familia: desde los 15 años trabajó con su padre y abuelo en la construcción.

Una de las publicaciones que se hicieron eco de la original.

Con respecto a las repercusiones de su publicación, indicó que si bien hubo gente que lo tomó a mal y que lo insultaron (cosa que es muy frecuente de ver en las redes sociales, sea el tema que sea) porque decían que no estaba bien lo que estaba haciendo, su propósito era “conseguir trabajo” y “no joder a nadie”. “Me dedico a esto desde toda la vida, también he trabajado mucho tiempo en bodegas, he sido operario general en todo tipo de máquinas y también encargado de personal, pero se ha perdido mucho el trabajo ahí. Por eso me volví a meter en la construcción, donde trabajé para el Municipio hasta hace dos meses”, sostuvo.

Pero no solo recibió el agravio de los “haters” en las redes sociales: “No sé qué es lo que les habrá causado mi publicación, pero me ha llamado gente que hasta me dijo que no tenía en mente construir nada pero que para darme una mano lo iba a hacer”. Maximiliano afirma que quienes trabajan en la construcción muchas veces son señalados o que no son valorados por su trabajo. Sobre su tarifa sostiene y argumenta: “En teoría estoy cobrando menos de lo que se cobra, pero yo estaba buscando trabajo para salir del apuro, tengo que darle de comer a mis hijos, así que creo que está bien y estoy muy agradecido a la gente que me ha llamado”.

Por el momento tiene la agenda completa, tanto esta semana como la que viene, y todavía la gente lo sigue llamando. ¿Cuáles son los trabajos que más salen? Los arreglos chicos, revoques de paredes, pintura, entre otros: “Esta mañana, por ejemplo, hice una vereda de dos metros cuadrados y cambié unas baldosas, pero todo suma”.

Sin lugar a dudas, la historia de Maximiliano es una de esas que merecen ser contadas, y que seguramente le servirá a mucha gente para que se anime a buscar trabajo. En este sentido, Maxi finalizó: “Cuando voy a los trabajos la gente me recibe muy atenta, me felicita por lo que hice, por la publicación, y eso está bueno, no hay que bajar los brazos y hay que seguir adelante de la forma en que se pueda. A lo mejor hay gente que no lo hace por pensar que va a quedar mal publicar que necesita trabajo, pero no es así. Esto a mí me dio muchas más ganas de seguir”.