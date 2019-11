El duro relato de una de las mujeres golpeadas en el partido de Albardón

El pasado sábado ocurrió un hecho lamentable en Albardón en un partido de fútbol de mujeres. El encuentro se disputaba por la liga local entre “Las Guerreras” y “Las Estrellitas” pero no llegó a culminar los 90 minutos porque se armó una tremenda trifulca no solo con las jugadoras de por medio, sino los familiares y algunos hombres que golpearon a las mujeres descaradamente.

Rosa Olivares es una de las personas que estuvo presente en el partido, ella fue a la cancha a ver a sus 2 hijas y una sobrina que está en el equipo “Las Estrellitas”, y según argumentó a este diario fue víctima de una golpiza por parte de un hombre del equipo contrario cuando fue a separar. Además, la misma detalló cuales fueron las causas que llevaron al lamentable desenlace que suma otro episodio de violencia en el fútbol.

Al respecto rosa afirmó que “las chicas estaban jugando bien, y de repente se fueron dos jugadoras en un choque, ahí se empezaron a cuerpear y una de Las Guerreras le pegó un sopapo a la jugadora de Las Estrellas, cuando la chica se cayó por la trompada esta niña la levantó a patadas. Y ahí se metieron todas a defenderlas” sostuvo.

Al ver semejante escenario varios se metieron a separar a las jugadoras, pero también resultaron agredidos. “Yo me metí porque estaban mis hijas y mi sobrina; y que madre no vela por sus hijas, pero cuando intenté separar vino un hombre que me pegó un cachetón a mí y una trompada en el ojo a mi sobrina, ella después lo quiso ir a buscar y yo le dije que lo dejara porque es un hombre y nos iba a seguir golpeando” afirmó al respecto.

Luego Olivares pudo establecer quien fue el hombre que la agredió, según destacó la mujer oriunda de Albardón “quien me golpeo a mí y a varias jugadoras de las estrellitas fue Miguel Tejada, él es uno de los papas que levantaba a patadas a una de las chicas del equipo de mi hija, yo lo denuncie por violencia para que esto no vuelva a ocurrir”.

Pero no todo terminó en la cancha porque la mañana de este miércoles hubo amenazas entre las jugadoras de ambos equipos, escraches en redes sociales e insultos entre quienes se conocen y viven cerca. “Yo ahora quiero que termine todo esto porque estoy en todos lados por tratar de desapartar a la gente, ahora todos me quieren perjudicar. En el video yo en ningún momento golpeo a nadie. Yo entre a separar, cuando entro a la cancha mi hija estaba golpeada y en eso que voy a sacar a mis hijas para afuera la arquera de ellas me larga una cachetada. Yo ya no sé qué hacer, porque a mí me escracharon en vano, yo soy una madre y cualquier madre no quería que golpeen a su hija” sostuvo Rosa Olivares preocupada por la situación.