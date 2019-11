Video: una invasión de Vespas en el centro anuncia un finde de exhibiciones y festejos

El Encuentro Nacional e Internacional de Fanáticos de las Vespas prometía y cumplió. Apenas se instalaron en el corazón del centro sanjuanino, sobre calle Rivadavia frente a la Plaza 25 de Mayo, los curiosos se quedaron enamorados de las máquinas que se encontraban reunidas.

En total esperan la llegada de unas 200 personas para participar del encuentro y lo que se vio frente a la plaza este viernes fue sólo el inicio de una serie de actividades que incluyen visita al Dique Punta Negra, el autódromo Villicum y bodegas sanjuaninas. La primer reunión fue en realidad la jornada de acreditaciones, que sirvió como excusa para que los que pasaban por ahí curiosearan y se sacaran fotos con las máquinas de todos los colores y modelos que se reunieron.

La ocasión ideal para ir a disfrutar y mirar en detalle estas bellezas será este sábado en la tarde el dique Punta Negra, donde además el ministerio de Turismo organizó shows con música y otras sorpresas.

Los más entusiastas eran sin dudas los visitantes de otros países, que hicieron el esfuerzo de llegar hasta San Juan por primera vez. Los visitantes llegaron de Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia y otros países.

El presidente del Club Vespa San Juan, Mario Mas, contó que es la primera vez que la provincia es sede, por lo que los integrantes locales estaban realmente emocionados por la llegada. La provincia tiene una presencia importante en la actividad, ya que no solo cuenta con una gran cantidad de vehículos de esta marca, sino que también el presidente del Club Argentino de Vespas es el mecánico sanjuanino Miguel Genivat. "Uno de los mejores del país", asegura Mas.