Caso de la niña trans: hubo una reunión y los “padres opositores” fueron con abogados y un escribano

Los padres de los compañeritos de la nena trans, alumna de la escuela María Auxiliadora, que presentaron una nota para pedir que sus hijos no sean educados con perspectiva de género que impone la Ley de Educación Sexual Integral en todos los colegios del país y de la provincia, volvieron a despertar la polémica.

Esta vez, asistieron a una reunión de padres con autoridades de la escuela y del Ministerio de Educación con abogados, psicólogos y hasta un escribano.

Según explicaron en AM1020, la reunión, que tuvo cita en el Colegio María Auxiliadora, tenía como objetivo informar cómo trabaja dicho establecimiento educativo la ESI (Educación Sexual Integral). Sin embargo, el encuentro se desarrolló con varios momentos de tensión y tonos de voz elevados.

Los padres que se presentaron a la reunión con abogados, psicólogos y un escribano, son los mismo que se presentaron días después de que la nena trans le pidiera a sus compañeros de clase ser tratada como una mujer, para pedir que sus hijos no sean educados con perspectiva de género que impone la Ley de Educación Sexual Integral. Esto generó polémica dado que no sólo se oponen a una legislación sino que también su accionar resultaría discriminatorio, teniendo en cuenta el contexto en el que se dio.